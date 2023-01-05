Хотят начать новые этапы наступления на Украину: почему Путин подписал указ о "перемирии"
Владимир Путин отдал приказ о рождественском "перемирии" с 6 по 7 января. Таким образом, Россия хочет снизить интенсивность боевых действий на определенное время.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. По его словам, оккупанты хотят провести дополнительную мобилизацию и перегруппировку.
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Почему Путин подписал указ о "перемирии"
Как рассказал Подоляк, Россия хочет снизить интенсивность боевых действий на определенное время. Захватчикам не удалось получить переговорный процесс, в рамках которого они хотели оперативно-тактическую паузу на 2 – 4 месяца.
Так они таким образом хотят снизить бои для того, чтобы провести дополнительную мобилизацию, тренировку, перегруппировку и в конце февраля начать новые этапы наступления на Украину. Это очевидный план,
– отметил советник ОП.
По словам Подоляка, также оккупанты хотят через пропагандистскую игру надавить на европейские сообщества и показать, что они якобы прекратили огонь в одностороннем порядке, а Украина якобы продолжает воевать.
"Кроме этого, они хотят показать странам, которые заняли нейтральную позицию, что Россия прекратила огонь, а украинцы продолжают воевать, и поэтому с Украиной нельзя договариваться. Они хотят показать, кто прав, а кто нет, и изуродовать реальность этого мира", – подчеркнул Подоляк.
Что известно о рождественской "тишине"
- Диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
- В Офисе Президента заявили, что предложение Путина является лицемерием.
- Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что враг только прикрывается христианскими праздниками.
- Россияне уже успели бурно отреагировать на данную новость. Они полностью раскритиковали Путина и начали сеять панику.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если бы Владимир Путин хотел мира, то он вернул бы своих солдат домой. По ее словам, это "перемирие" не приносит ни свободы, ни безопасности украинцам, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией.