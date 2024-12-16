"Аморальные манипуляции": в МИД прокомментировали заявления Венгрии о "рождественском перемирии"

Венгерская сторона активно пытается продвигать свою идею так называемого "рождественского перемирия" между Украиной и Россией. На это отреагировали в МИД Украины, призвав Будапешт прекратить "аморальные манипуляции" на теме мира и Рождества.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Украины. Идея с "рождественским перемирием" принадлежала венгерскому премьер-министру Виктору Орбану.

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Что сказали в МИД Украины о венгерском "рождественском перемирии"

В МИД отметили, что венгерские чиновники снова заявляют, что якобы способны остановить войну, но эти заявления не соответствуют действительности. На самом деле после венгерских “миротворческих” звонков в Москву по украинским городам и общинам летят смертоносные ракеты и дроны.

Действия венгерской стороны еще более отдалены от миротворчества, чем ее заявления. Венгрия последовательно призывает оставить Украину, которая защищается от российской геноцидной агрессии, без оружия для самозащиты, препятствует финансированию усиления обороноспособности Украины, повышению санкционного давления против агрессора и другим критически важным решением. Все это не имеет ничего общего со стремлением восстановить мир,

– говорится в комментарии.

В украинском министерстве призвали венгерскую сторону "прекратить аморальные манипуляции" на теме мира и Рождества Христова, а также воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, которые подрывают совместные усилия мира по восстановлению справедливого мира.

"На пути мира стоит только Россия и ее одержимый войной диктатор. Украина стремится к миру на своей земле как никто другой в мире", – отметили в МИД.

Там также подчеркнули, что именно на достижение справедливого и устойчивого мира направлены совместные усилия нашего государства и его партнеров. В МИД подчеркнули, что Украина всегда придерживается принципов честного диалога и взаимного уважения, а также продолжит конструктивные контакты с союзниками, которые искренне стремятся к завершению войны.

К слову, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто жаловался, что почти никто из членов ЕС не поддержал идею Виктора Орбана относительно "рождественского перемирия" между Украиной и Россией. Эту идею поддержал только глава МИД Словакии.