Венгрия сделала все, что могла, – Орбан о мирной инициативе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал свою инициативу относительно рождественского перемирия между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что каждая из сторон отреагировала по-своему.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Telex. Орбан отметил, что венгерская дипломатия якобы "сделала все, что могла" для достижения мира.
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"Венгрия сделала все, что могла"
Венгерский премьер-министр подчеркнул, что одна из сторон конфликта отвергла предложение, а другая его приняла.
Сейчас Рождество, стоило попробовать, и Венгрия это сделала. Я думаю, что Венгрия поступила так, как должна была поступить тысячелетняя европейская держава,
– подчеркнул премьер.
Орбан также выразил убеждение, что мир приближается к значительным изменениям, и что после вступления в должность президента США Дональда Трампа эти изменения произойдут во всем западном мире.
К слову, ранее Орбан обвинил Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" и обмена пленными, не предложив такие инициативы России.
В свою очередь, украинский президент отреагировал на телефонный разговор Орбана с Путиным, раскритиковав подобные обсуждения. Он высмеял венгерского премьера, саркастически предложив ему разговор с бывшим диктатором Сирии Башаром Асадом.