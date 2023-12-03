РПЦ выпустила агитку для окупантов: войну там они назвали "богоугодным делом"

3 декабря 2023, 23:06
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РПЦ представила пропагандистскую книжечку с тезисами для российских оккупантов. Там они одобряют войну и всячески призывают прислушиваться к царю.

Кроме расшатывания ситуация в Украине, Кремль занимается и внутренней агитацией. Россия по-прежнему пытается держать иллюзию среди внутреннего потребителя, что война нужна.

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Пропаганда в церкви

Русская православная церковь выпустила для оккупантов миниатюрный сборник установок. Она получила название "Жить – Родине служить". РПЦ вместила туда все классические для кремлевского тезиса. К примеру, там рассказывают, что служить в русской армии – честь, а также распространяют тезисы, что война одобрена Богом.

Кроме того, там отмечают, что для россиянина быть убитым на войне означает автоматически попасть в рай. А также отдельно там акцентируют внимание на царе и его власти.

Этот сборник хорошо характеризует русскую пословицу: "Маленькая книга, а духовно объемная",
– говорится в инструкции книги карманного формата.

В сборник также включили такие разделы, как:

  • ﻿﻿"Всякая власть от Бога",
  • ﻿﻿"Земля Русская вся под Богом",
  • ﻿﻿"Святые родители о войне, мире и русском воинстве"
  • ﻿﻿"Призовут – мы не силимся: Родине послужим",
  • ﻿﻿"Без копания нет на войне жизни",
  • ﻿﻿"Строевая подготовка – сила, бравость и сноровка",
  • ﻿﻿"Устойчивый солдат не знает слова "обратно"
  • ﻿﻿"Тайну храни – честь берега",
  • ﻿﻿"О врагах нашей Родины"

Российская церковь активно участвует в пропаганде: смотрите фото

 

Как работает российская пропаганда

  • Россияне в очередной раз начали возрождать тему распространения "черной трансплантологии" в Украине. Якобы на кладбище в Одессе появились таблички с надписями "хирургические отходы". Однако соответствующее видео существует на просторах Интернета с 2015 года.
  • Также Россия пытается разжечь как можно больше конфликтов во всем мире. Россия имеет разветвленную сеть "лидеров мнений", "активистов", "экспертов", провозглашающих пропагандистские тезисы по российским темникам.
  • Российские хакеры Fancy Bear на днях атаковали семь правительств в Европе, они пытались получить доступ к цифровым системам. Они используют различные документы-приманки для привлечения жертв, включая протоколы заседаний подкомитета Европарламента и доклад специального комитета ООН.

Автор: Дмитро Усик