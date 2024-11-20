Достанет Киев за считанные минуты: рискнет ли Россия ударить ракетой РС-26 "Рубеж"

20 ноября россияне якобы планировали испытывать свою новую разработку –ракету РС-26 "Рубеж". В этот же день появились сообщения от посольства США о возможности особого массированного удара по Украине.

Пуски "Рубежа" якобы должны были состояться на полигоне под Астраханью. Сообщения о возможных испытаниях ракеты совпали и наложились на сообщение посольства США в Украине о потенциальной мощной ракетной атаке на Киев. Из-за этого американское посольство в украинской столице объявило о внеплановом выходном, его примеру последовали посольства Греции, Италии, Испании и ряда других стран, передает 24 Канал.

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Что известно о РС-26 "Рубеж"

РС-26 заявлена как баллистическая ракета средней дальности с очень большой скоростью и страшной ударной силой, что эквивалентно удару трех ракет "Искандер-М".

Согласно информации в открытых источниках, ракета поражает цели на расстоянии до 6000 километров. К слову, расстояние от Киева до той самой Астрахани – 1300 километров. Стоит эта ракета десятки миллионов долларов.

Разработал РС-26 "Рубеж" Московский институт теплотехники, а производят снаряды на Воткинском заводе.

Первый пуск ракеты состоялся в сентябре 2011 года. В 2018 году ее исключили из программы вооружения до 2027 года.

Какова вероятность использования Россией "Рубежа"

По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, эксперта в области ПВО Игоря Романенко, ракета "Рубеж" способна долететь до Киева за 8-10 минут. Эта ракета мощнее обычной баллистики, которую уже неоднократно удавалось сбивать украинской ПВО.

Аналитик считает, что с помощью новой ракеты россияне рассчитывать влиять на "центры принятия решений" в Украине. Поэтому с учетом глобальной обстановки вероятность ее пусков довольно высока.

Также не исключает удар "Рубежом" по Украине и военный эксперт Павел Нарожный. Он отмечает, что удар этой ракетой охватит значительную площадь. Основная боеголовка способна разделиться на части, каждая из них будет весить более 100 килограммов.

По мнению Нарожного, имеющиеся в Украине средства ПВО не могут сбить ракету в верхних слоях атмосферы. Для этого нужны системы THAAD, передача которых даже не обсуждалась. Не все, но боевые части ракеты, может сбивать комплекс Patriot.