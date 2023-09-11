В Польше утвердили соглашение о покупке около 500 установок HIMARS

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство утвердило закупку установок HIMARS для польской армии. Речь идет о поставках 486 единиц ракетных пусковых комплексов.

Снабжение этих установок будет осуществляться в рамках программы HOMAR-A для армии Польши. Все процессы, связанные с постановкой комплексов на боевое дежурство, начнется в 2025 году.

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Польша получит новые HIMARS

Блащак отметил, что, по словам польской оппозиции, 500 пусковых установок это якобы слишком много. В то же время, он заверил, что именно столько единиц HIMARS нужно польской армии, чтобы реально сдерживать агрессора.

Вместе с 18 пусковыми установками, заказанными в 2019 году – одна эскадрилья, польская армия будет иметь более 500 пусковых установок HIMARS в 28 эскадрильях,

– сказал министр обороны Польши.

В то же время он подчеркнул, что будет сложно адаптировать и интегрировать пусковые установки с польскими системами. Однако после дискуссий с польской вооруженной промышленностью он заверил, что Польша будет осуществлять эту интеграцию в течение двух лет после поставки установок.

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