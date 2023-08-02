"Этот зверь попьет крови оккупантам": Залужный показал мощную работу РСЗО RM-70 Vampire
Источник:Главнокомандующий ВСУ
Украинские воины продолжают очищать землю от оккупантов. Главнокомандующий ВСУ показал мощную работу экипажей реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire.
Генерал отметил, что эти экипажи 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 24 на 7 работают на линии столкновения.
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"Это реально машина-зверь"
Военнослужащий 110-й бригады рассказывает, что экипаж получает данные о цели и смотрит, откуда до нее можно достать.
Приезжаем, раскладываемся, наводим. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем команду "огонь!",
– описал динамическую работу командир RM-70 Vampire Павел.
Защитник рассказал, что RM-70 Vampire – это чешская РСЗО, "Град" на базе "Tatra". Пусковая установка несет на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня.
Работает "Вампир" как единичными выстрелами, так и залпами. Управление огнем производится как из кабины, так и посредством переносного устройства из ближайшего укрытия.
"Это реально зверь-машина. Когда производит залп полным пакетом, то впечатления просто не передать", – подчеркнул топогеодезист RM-70 Vampire Иван.
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