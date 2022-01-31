"Руки прочь от Украины": в Берлине провели акцию протеста против войны в Украине

Украинцы и неравнодушные граждане других стран вышли на акцию утром 30 января в Берлине. Они продемонстрировали, что выступают против войны и призвали федеральное правительство повлиять на Россию.

Демонстрацию назвали "война не имеет границ!" Фотографии с акции опубликовало украинское посольство в Германии.

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Украинцы в Германии обратились к федеральному правительству

Участники считают, что официальный Берлин может использовать свое влияние на Москву, чтобы остановить агрессию против Украины. Десятки людей пришли с сине-желтыми флагами и флагами крымскотатарского народа. Они держали в руках плакаты, на которых было написано: "Путин – ответственный за войну в Европе", "Беспокойства – недостаточно", "Россия, иди домой".

В комментариях под заметкой посольства люди отметили, что похожие акции также состоялись в Дрездене и Кельне. Также демонстрацию должны организовать и 6 февраля в Мюнхене.

Смотрите фото с акции "Война не имеет границ" / Фото посольства Украины в Германии:

Между тем немецкое правительство в очередной раз подчеркнуло свою позицию – не предоставлять оружие Украине. В Берлине убеждают, что ситуацию можно решить дипломатическим путем.

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Кратко о заявлениях Германии о возможной эскалации:

Тем временем британцы учили украинских военных использовать переданное оружие: видео

Текст публикации посольства Украины в ФРГ:

Сегодня, 30 января, в Берлине украинцы и друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны, и призвать федеральное правительство использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить новую российскую агрессию против нашего государства.