Руководящий состав оккупантов сваливает за Днепр – Ким о последствиях взрывов на оккупированной Херсонщине
13 августа 2022 , 17:11Читати новину українською
Источник:телеграмм Виталия Кима
После серии взрывов, прогремевших на оккупированных территориях 13 августа у оккупантов в южных областях началась паника. Командование покидает подразделения россиян на правом берегу Днепра и убегает.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
К теме Прозвучала серия взрывов в оккупированной Херсонской области и в Мелитополе
Вероятно, с российскими командирами произошло то, что часто случается с их подопечными – деморализация. Однако возможен вариант, что им пришел приказ покинуть подразделения от высшего командования.
Не очень, но немного жалко тупых ор*ов, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр,
– написал Ким.