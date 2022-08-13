Руководящий состав оккупантов сваливает за Днепр – Ким о последствиях взрывов на оккупированной Херсонщине

После серии взрывов, прогремевших на оккупированных территориях 13 августа у оккупантов в южных областях началась паника. Командование покидает подразделения россиян на правом берегу Днепра и убегает.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

К теме Прозвучала серия взрывов в оккупированной Херсонской области и в Мелитополе

Вероятно, с российскими командирами произошло то, что часто случается с их подопечными – деморализация. Однако возможен вариант, что им пришел приказ покинуть подразделения от высшего командования.

Не очень, но немного жалко тупых ор*ов, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр,

– написал Ким.