Мэр села в Румынии, граничащего с Измаилом, попросил об эвакуации людей из-за российских атак

7 сентября 2023, 22:05
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Источник:

Digi24

В Румынии рассматривают возможность эвакуации жителей села Плауру. Ведь в последний месяц возле них Россия активно атакует дронами Измаил Одесской области.

Соответствующее предложение мэр коммуны Чаталкиой, где размещается село, Тудор Чернега обсудил с главой Минобороны Румынии. Ведь село расположено не более 300 километров от украинского порта Измаил, куда целятся российские захватчики.

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Какие варианты безопасности людей рассматривают в Румынии

Тудор Чернега обратился к власти с просьбой поддержать жителей села Плауру, которые уже больше месяца сообщают, что российские беспилотники, бьющие по порту Измаил:

  • пролетают над их домами;
  • некоторые падают очень близко к ним.

Однако некоторые местные жители не хотят уезжать из земли, где они родились и живут. Мэр заявил, что они с министром говорили о возможности добровольной эвакуации людей из села.

Мне остается связаться с местными жителями, а желающим переселиться добровольно должны быть обеспечены такие же условия, как и украинцам, а именно – проживание и питание,
– заверил Тудор Чернега.

Кстати, 7 сентября в сети показали кадры падение российского беспилотника типа "Шахед" на территории Румынии. Впоследствии местные журналисты побывали на месте падения дрона – воронки, выжженные и поломанные деревья и обломки, вероятно, российского "Шахеда".

Румыния поначалу не заметила падения дрона

  • Во время атаки россиян на Измаил Одесской области российский дрон в ночь на 4 сентября упал на территории Румынии. Наша Госпогранслужба заявила, что пограничные наряды видели 2 детонации на румынской территории.
  • Также глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины есть кадры, которые это подтверждают. Минобороны Румынии 4 сентября заявило, что якобы категорически опровергают информацию".
  • Только 6 сентября Румыния подтвердила инцидент. В частности, министр обороны страны сказал, что действительно части российского беспилотника упали на румынскую территорию после того, как он нацелился на украинский порт на реке Дунай, проходящий вдоль границы между двумя странами.
  • 7 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они "не видят" признаков умышленной атаки России на Румынию. Однако заверил, что Альянс продолжает расследовать падение возможных обломков российского дрона на их территории.

Автор: Діана Квасневська