В Румынии установили систему борьбы с дронами на границе с Украиной

В Румынии заработала система борьбы с дронами на границе с Украиной. Однако ее еще продолжают совершенствовать.

Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис. По его словам, радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше.

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В Румынии установили систему борьбы с дронами

Система противодействия беспилотникам "на месте", как говорится, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с беспилотниками,

– заявил президент Румынии.

Йоханнис подчеркнул, что систему еще будут совершенствовать, чтобы предотвратить падение обломков российских дронов. По его словам, в настоящее время радары способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше.

"Вы знаете, что раньше проблема была в том, что радары обнаруживали цели лишь на высоте более 600 метров. Теперь этот уровень намного ниже почти до земли", – добавил лидер Румынии.

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