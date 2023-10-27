В Румынии установили систему борьбы с дронами на границе с Украиной
Источник:Digi24
В Румынии заработала система борьбы с дронами на границе с Украиной. Однако ее еще продолжают совершенствовать.
Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис. По его словам, радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше.
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В Румынии установили систему борьбы с дронами
Система противодействия беспилотникам "на месте", как говорится, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с беспилотниками,
– заявил президент Румынии.
Йоханнис подчеркнул, что систему еще будут совершенствовать, чтобы предотвратить падение обломков российских дронов. По его словам, в настоящее время радары способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше.
"Вы знаете, что раньше проблема была в том, что радары обнаруживали цели лишь на высоте более 600 метров. Теперь этот уровень намного ниже почти до земли", – добавил лидер Румынии.
В Румынии часто падают российские дроны: что известно
- Напомним, что 11 октября Россия ударила по Украине дронами-камикадзе. Позже в Минобороны Румынии заявили, что обнаружили воронку от беспилотника. Там объяснили, что, возможно, на месте падения был взрыв при столкновении.
- Воронку нашли в растительном массиве возле правого берега от Килийского рукава. Это ориентировочно в 3 километрах к западу от румынского села Плаур.
- Президент страны заявил, что падение вражеских дронов увеличивает риск эскалации.
- Позже министр обороны Румынии Ангел Тилвар отметил, что расследование падения российских дронов на территории страны завершилось. По его словам, беспилотники якобы сбили украинские средства ПВО.
- Тилвар подчеркнул, что отчет об упавших на территории Румынии дронах-камикадзе передали Генеральной прокуратуре страны.
- В то же время министр добавил, что БПЛА якобы не направлялись на территорию Румынии и что их якобы сбили средства ПВО нашего государства.