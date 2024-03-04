"Должны масштабировать уничтожение флота России": Умеров поговорил с главой Минобороны Британии
Источник:Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров 4 марта имел телефонный разговор со своим британским коллегой Грантом Шеппсом. Во время дискуссии политики обсуждали успехи нашего государства в море.
Умеров отметил, что нужно масштабировать уничтожение российского флота в Черном море. Именно британские партнеры могут помочь нашему государству реализовать эту стратегию.
К теме Выделение не всегда означает обеспечение, – Умеров о поставках оружия
Умеров и Шеппс поговорили об успехах Украины в море
Кроме Гранта Шеппса, во время разговора также присутствовали командующий Вооруженных сил Соединенного Королевства, адмирал Энтони Радакин, а также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинский генерал-полковник проинформировал коллег об оперативной обстановке и насущных потребностях.
Мы также обсудили возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей. Мы должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота,
– написал Умеров.
Он также отметил, что нашему государству нужно увеличить использование беспилотников. Министр обороны выразил благодарность Великобритании за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины.
Морские дроны изменили ситуацию в море
- Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что во время полномасштабной войны украинские морские дроны кардинально изменили ситуацию в море. По словам капитана, оккупанты уже не чувствуют себя свободно в акватории Черного моря.
- Плетенчук также отметил, что Украина улучшила дроны Sea Baby. Теперь они способны нести новую боеголовку мощностью, как две российские ракеты "Калибр". По словам спикера ВМС, это очень мощное оружие, которое несет угрозу российским судам в море.
- Кроме того, в ГУР МО анонсировали новые возможности морских дронов Magura. В частности, на морских беспилотниках типа Magura планируют разместить средства ПВО и, возможно, другие системы поражения, чтобы иметь возможность поражать вражеские цели в воздухе.
- Стоит отметить, что морской дрон Magura V5 является уникальной украинской разработкой, которая доказала свою эффективность против вражеского флота в Черном море. Именно этот дрон потопил вражеский ракетный катер "Ивановец" и большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". Подробнее о морском дроне Magura, его характеристики, боевую способность, а также успешные операции – читайте в материале.