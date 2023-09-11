Рустем Умеров впервые побеседовал с министром обороны США Остином Ллойдом

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров впервые провел телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом. В частности, темой обсуждения стали потребности Украины в поле боя.

Также глава Минобороны США поздравил Умерова с назначением на должность. Руководители обменяли мнениями о состоянии войны сейчас.

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Разговор Умерова и Ллойда

Новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров провел свой первый разговор с американским коллегой Остином Ллойдом. Глава Пентагона, в частности, поздравил украинца с назначением и заверил, что сотрудничество продолжится.

Они обменялись информацией о роли США в обеспечении безопасности и обозначили приоритеты в поставке военной помощи Украине. Это касается как потребностей по состоянию на данный момент, так и долгосрочных перспектив.

Также Остин и Умеров вспомнили в разговоре повестку дня встречи Контактной группы по обороне Украины. Она состоится на следующей неделе на немецкой авиабазе Рамштайн.

Помощь США в войне