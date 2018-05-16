Рыцари ордена непокоренных: воинам и волонтерам вручили народную награду

В среду, 16 мая, в "Украинском доме" вручили народную награду "Орден Непокоренных". Рыцарями ордена непокоренных сегодня стали 42 человека, и это не только бойцы войны на Востоке Украины. Среди них ветераны чеченских и грузинских войн, ликвидаторы ЧАЭС, которые также взяли оружие в руки, и диссиденты.

Когда началась война, Михаил Лупейко добровольцем ушел на Восток. Пески, Донецкий аэропорт, шахта "Бутовка" и Светлодарска дуга, где и получил ранения в результате чего потерял обе ноги.

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Сегодня же к наградам от государства и волонтеров Михаил получил еще одну – "Орден непокоренных".



Михаил Лупейко

Вместе с Михаилом отметили и Руслана Роберта. Они одновременно служили в Песках на соседних позициях, но познакомились уже в госпитале. 20 операций и несокрушимый дух. Последнего - и желает ребятам, которые сейчас защищают Украину.



Руслан Роберт

"Пусть наши ребята держатся. Дай им Бог силы, стойкости, терпения и мужества", – пожелал ветеран российско-украинской войны Руслан Роберт.