05:31
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 12°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
  • воскресенье
    18°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Рыцари ордена непокоренных: воинам и волонтерам вручили народную награду

36 Читати новину українською

В среду, 16 мая, в "Украинском доме" вручили народную награду "Орден Непокоренных". Рыцарями ордена непокоренных сегодня стали 42 человека, и это не только бойцы войны на Востоке Украины. Среди них ветераны чеченских и грузинских войн, ликвидаторы ЧАЭС, которые также взяли оружие в руки, и диссиденты.

Когда началась война, Михаил Лупейко добровольцем ушел на Восток. Пески, Донецкий аэропорт, шахта "Бутовка" и Светлодарска дуга, где и получил ранения в результате чего потерял обе ноги.

Читайте также: Каждый солдат в окопе хочет быть услышанным, – военный

Сегодня же к наградам от государства и волонтеров Михаил получил еще одну – "Орден непокоренных".


Михаил Лупейко

Вместе с Михаилом отметили и Руслана Роберта. Они одновременно служили в Песках на соседних позициях, но познакомились уже в госпитале. 20 операций и несокрушимый дух. Последнего - и желает ребятам, которые сейчас защищают Украину.


Руслан Роберт

"Пусть наши ребята держатся. Дай им Бог силы, стойкости, терпения и мужества", – пожелал ветеран российско-украинской войны Руслан Роберт.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Волонтеры Операция Объединенных сил Игры непокоренных Новости Киева Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як легко можна купити голоси фракції
16 мая, 23:00 Як легко можна купити голоси фракції "Батьківщина"
Дмитро Гнап 104
Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
16 мая, 22:09 Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
423
Яку
16 мая, 22:00 Яку "бальшую спасібу" отримав німецький міністр закордонних справ від Путіна
Дід Панас 1245
Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
16 мая, 21:33 Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
234
Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
16 мая, 20:02 Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
Катерина Петренко 792
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук