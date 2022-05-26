С 2014 и по сей день аэропорт "Донецк" не принимает рейсы: как началась героическая оборона ДАП

Ровно 8 лет назад состоялось первое сражение между украинскими военными и российскими оккупантами на территории Донецкого аэропорта. Обе стороны пытались установить контроль над аэродромом. В конце концов после длительной сверхтяжелой борьбы защитников ДАПа назвали киборгами.

О том, с чего все началось и как история снова повторяется – читайте в материале 24 канала.

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"Аэропорт временно не принимает рейсы"

Именно из сообщения о том, что Донецкий аэропорт "временно" останавливает обслуживание рейсов, и началась доблестная борьба за аэродром. Тогда никто даже не догадывался, что "временно" превратится в долгие 8 лет. И рейсы, которые должны были перенести на несколько дней, так и не были реализованы в Донецке.



Сообщения об остановке работы аэропорта / Скриншот из твиттера Донецкого аэропорта

С чего все началось

В ночь на 26 мая 2014 года группа пророссийских сепаратистов со второй попытки смогла занять часть зданий аэропорта. В конце концов, украинские военные освободили помещение аэропорта в Донецке. Они применили истребители для того, чтобы ликвидировать боевиков.

В районе международного аэропорта Донецка продолжалась активная фаза антитеррористической операции – снайперы отстреливали боевиков. Украинские подразделения действовали стремительно и эффективно – были убиты около 45 боевиков, еще несколько десятков получили ранения. После этого начались долгие дни обороны.

Активная фаза боев началась в сентябре 2014-го Долгое время ситуация вокруг аэропорта оставалась относительно спокойной. Серьезные штурмы стратегического объекта начались уже после заключения Минских соглашений в сентябре 2014 года. К теме "Пиз*ец, полегчало! Пошли работать!": эмоционально о том, как киборги спасали Украину Эти договоренности, в частности, предусматривали "остановку подразделений и военных формирований сторон на линии их столкновения по состоянию на 19 сентября 2014 года" и отвод тяжелого вооружения на 15 километров от этой линии. То есть сепаратисты должны освободить от вооружений значительную часть Донецка. Для того чтобы получить преимущество при формировании линии распределения, оккупанты атаковали аэропорт. Со временем, после многих штурмов, аэропорт получил и символическое значение для Украины – свидетельство героизма ее бойцов, успешно противостоящих мощным силам врага. Аэродром стал "украинскими Фермопилами" и "донбасским Домом Павлова", а его защитников противник за стойкость назвал киборгами.

Украинские бойцы в течение 242 дней защищали объекты ДАПа / Фото Getty Images Украинские киборги были костью в горле оккупантов В разное время в аэропорту и близлежащих Песках воевали бойцы: 95-й и 79-й десантных бригад,

воины 3-го кировоградского полка спецназа и батальона "Днепр-1",

артиллеристы и танкисты 93-й бригады,

добровольцы из "Правого сектора" и батальона "ОУН",

военные из других частей. Для сепаратистов это был раздражитель, который нужно было устранить. Аэропорт для сепаратистов тоже стал принципиальным вопросом. Как для нас он является символом героизма, так же и в глазах сепаратистов приобрел принципиальное значение,

– отмечал командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, передает BBC. Конец обороны и героический выход Попытки взять аэропорт силами квазиреспублики "ДНР" не прекращались всю осень и весь декабрь 2014 года. Однако особенно жестокие бои там начались после Нового года. 13 января, после нескольких месяцев обстрелов, была разрушена башня, где развевался украинский флаг.

Диспетчерская башня Донецкого аэропорта / Фото "5 канала" Несмотря на многочисленные провокации и откровенную ложь о том, что украинцы якобы обстреливают из аэродрома и Песков жилые районы Донецка, украинские силы не соглашались на предложения и ультиматумы противников. Украинская армия мощно отвечала на попытки штурма, ей удалось отвоевать часть территорий. 20 – 21 января начали появляться сообщения об убитых и пленных киборгах. В российских СМИ появились сюжеты о захваченных украинских бойцах. Наконец, 22 января в украинском Минобороны констатировали, что часть военнослужащих Вооруженных Сил Украины вышли с боями с территории терминалов, поскольку их позиции были разрушены и простреливались прямым наведением. Потери Украины Каждая жизнь украинских защитников чрезвычайно ценна для Украины. Поэтому потери во время доблестной обороны ДАПа для нас колоссальны. По разным данным, во время обороны аэродрома погибли более 200 украинских бойцов, 58 из них – за последние несколько суток. К таким большим жертвам привело еще и то, что оккупанты, воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, заминировали и подорвали здание, где находились наши защитники. Бои за Донецкий аэропорт: как это было – смотрите видео Как сейчас выглядит Донецкий аэропорт Очевидно, что ни главари боевиков, ни поддерживающие их российские власти не занялись восстановлением разрушенного аэропорта. На видео, которое обнародовали еще в сентябре 2021 года, видно, что время на аэродроме остановилось. Изуродованный бетон с кусками металла напоминает о сверхчеловеческой доблести наших защитников и коварстве и цинизме российских боевиков. Как выглядит Донецкий аэропорт сейчас: смотрите видео Проведем параллели Украина, как и 8 лет назад, снова вынуждена выбивать со своей земли оккупантов. Новый этап войны России против Украины также начался с сообщений аэропортов по всей стране об отмене рейсов. Новой "костью в горле" для российских оккупантов стал мариупольский завод "Азовсталь", который мужественно держал оборону и не давай захватчикам взять под полный контроль Мариуполь. Эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали": коротко Украинские военные 3 месяца героически удерживали оборону Мариуполя. Из-за значительно преобладающих сил врага, который использовал боевую авиацию, украинским защитникам пришлось отступить на территорию завода "Азовсталь".

Территория завода была под постоянным обстрелом оккупантов, в том числе и из тяжелого вооружения. Оборону держали бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, а также бойцы Нацгвардии, полиции, пограничники и даже СБУ. Все они не изменили присяге Украине и защищали ее территориальную целостность.

Операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстали" началась 16 мая. Тогда 53 тяжелораненых защитников удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.

Кроме того, еще 211 наших защитников через гуманитарный коридор доставили в оккупированную Оленивку. 20 мая один из командиров гарнизона на "Азовстали" подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города. Защитники попали в российский плен.

Украинская сторона заявила, что все бойцы, которые были на территории завода "Азовсталь", должны быть впоследствии обменены на российских пленных. Доброволец Тарас Коваль откровенно рассказал о боях за ДАП: смотрите видео