Бьют по Харькову и Запорожью: под Москвой нашли крупнейшее производство ракет С-300 и С-400

На Воскресенском заводе в Московской области производят ракеты, которыми россияне обстреливают украинские города. В частности, "детищем" этого предприятия – ракетой С-300 – враг ударил по "Новой почте" под Харьковом.

Аналитики агентства Molfar установили точное размещение одного из крупнейших военных заводов в России, а также выяснили, какое именно вооружение на нем производится.

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Где расположен завод

Само предприятие находится на закрытой лесистой территории площадью 10 гектаров.



Здесь производят ракеты, которыми обстреливают гражданские города Украины / Фото Molfar

Кроме самого завода, на этой местности построены также 3 испытательных полигона (танковый, авиационный, общий), филиал по изготовлению двигателей "Салют" и корпуса, засыпанные землей на случай взрывов, а также казарма.



Вокресенский завод в поселке городского типа Белозерск / Фото Molfar

Что производит завод

На заводе производят ракеты для ЗРК С-300, С-400, С-500. Они создавались для комплексов ПРО и ПВО. Однако оккупанты используют их и для ударов по гражданским объектам.



Ракеты для комплекса C-300 летят со скоростью 9000 километров в час / Фото Molfar



Ракеты для комплекса С-350 "Витязь" двигаются со скоростью 6000 километров в час / Фото Molfar



Украина неоднократно уничтожала ЗРК С-400 / Фото Molfar

: С-400 "Триумф" – это современный зенитно-ракетный комплекс России. Может сбивать как разведывательные беспилотники, так и баллистические ракеты. Cпособен обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров и уничтожать их на расстоянии до 400 километров. Ракеты комплекса могут летать со скоростью до 17 280 километров в час.

Кроме того, Воскресенский завод производит ракеты для комплекса "Бук-М2".

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