Бьют по Харькову и Запорожью: под Москвой нашли крупнейшее производство ракет С-300 и С-400
Источник:Molfar
На Воскресенском заводе в Московской области производят ракеты, которыми россияне обстреливают украинские города. В частности, "детищем" этого предприятия – ракетой С-300 – враг ударил по "Новой почте" под Харьковом.
Аналитики агентства Molfar установили точное размещение одного из крупнейших военных заводов в России, а также выяснили, какое именно вооружение на нем производится.
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Где расположен завод
Само предприятие находится на закрытой лесистой территории площадью 10 гектаров.
Здесь производят ракеты, которыми обстреливают гражданские города Украины / Фото Molfar
Кроме самого завода, на этой местности построены также 3 испытательных полигона (танковый, авиационный, общий), филиал по изготовлению двигателей "Салют" и корпуса, засыпанные землей на случай взрывов, а также казарма.
Вокресенский завод в поселке городского типа Белозерск / Фото Molfar
Что производит завод
На заводе производят ракеты для ЗРК С-300, С-400, С-500. Они создавались для комплексов ПРО и ПВО. Однако оккупанты используют их и для ударов по гражданским объектам.
Ракеты для комплекса C-300 летят со скоростью 9000 километров в час / Фото Molfar
Ракеты для комплекса С-350 "Витязь" двигаются со скоростью 6000 километров в час / Фото Molfar
Украина неоднократно уничтожала ЗРК С-400 / Фото Molfar
Кроме того, Воскресенский завод производит ракеты для комплекса "Бук-М2".
Удар по "Новой почте" под Харьковом: что известно
- Вечером 21 октября оккупанты обстреляли поселок городского типа Коротич Харьковской области.
- Враг ударил 2 ракетами С-300, которые были запущены с территории Белгородской области.
- Снаряды попали по терминалу "Новой почты".
- В результате атаки на месте погибли шесть работников почтового сервиса, еще 17 человек пострадали.
- Впоследствии стало известно, что количество погибших возросло.