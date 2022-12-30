Какое оружие необходимо Украине для победы над врагом: Кулеба оценил возможности

В Украине уже 10 месяцев идет полномасштабная война против России. Наши воины медленно, но уверенно продвигаются вперед, но для окончательной победы Украине нужно западное тяжелое вооружение.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что украинское командование ориентируется на реальные нужды фронта.

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Какое оружие нужно Украине

Если бы мне сейчас предложили сто танков или сто гаубиц, я бы не колеблясь сказал сто гаубиц сейчас, а танки можно завтра – потому что я знаю реальную потребность фронта и понимаю, что это сейчас гораздо более критично,

– заметил Кулеба.

При этом министр отметил, что есть оружие-символ, обычно не отвечающий реальным потребностям на фронте. Поэтому в ходе обсуждения с западными партнерами украинская сторона говорит о конкретных запросах бойцов и командиров.

Также Кулеба добавил, что на каждой Ставке Главнокомандующие командиры ориентируются на актуальные нужды. То есть решают, что нужно здесь и сейчас, а что потребуется завтра, чтобы победить врага.

Какую военную помощь Украине оказали партнеры: последние новости

Вашингтон выделил Украине масштабный пакет военной помощи. В нем, в частности, есть и HIMARS, уже эффективно показавшие себя на поле боя, и ЗРК Patriot, а также мощные установки ПВО NASAMS.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Германия пообещала предоставить Украине больше оружия и боеприпасов.

Правительство Литвы приняло решение о предоставлении нашему государству военной помощи на 40 миллионов евро в 2023 году.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Нидерланды выделили 120 миллионов евро для поставки тяжелой военной техники украинской армии, в том числе 45 миллионов евро на танки Т-72.

Какие страны предоставили или планируют оказать военную помощь Украине / Инфографика 24 канала