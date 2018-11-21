С кем новоиспеченный вождь "ДНР" Пушилин хочет строить общее будущее

"Глава" фейковой "ДНР" Денис Пушилин, недавно якобы победивший на так называемых выборах, утверждает, что видит общее будущее Донбасса только с одной страной – Россией. По его словам, приверженность такому курсу подтвердили результаты псевдовыборов.

Такое заявление он сделал во вступительном слове на должности вожака так называемой "ДНР".

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По его словам, во время "выборов" в псевдореспублике люди "проявили солидарность, и в очередной раз доказали всему миру преданность курсу на совместное будущее с Россией".

"Считаю своим долгом сплотить народ Донбасса вокруг заветной цели – жить одной семьей с народом России. Как "глава "ДНР" перед каждым жителем "республики", перед соотечественниками и единомышленниками я обязуюсь приложить все свои силы, знания и возможности, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Вместе мы пойдем к лучшему и укрепим свою экономическую, гражданскую, культурную самодостаточность", – подчеркнул боевик.