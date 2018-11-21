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      С кем новоиспеченный вождь "ДНР" Пушилин хочет строить общее будущее

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      Вождь "ДНР" Пушилин заявил о совместном будущем с Россией
      Вождь "ДНР" Пушилин заявил о совместном будущем с Россией / Соцсети

      "Глава" фейковой "ДНР" Денис Пушилин, недавно якобы победивший на так называемых выборах, утверждает, что видит общее будущее Донбасса только с одной страной – Россией. По его словам, приверженность такому курсу подтвердили результаты псевдовыборов.

      Такое заявление он сделал во вступительном слове на должности вожака так называемой "ДНР".

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      По его словам, во время "выборов" в псевдореспублике люди "проявили солидарность, и в очередной раз доказали всему миру преданность курсу на совместное будущее с Россией".

      "Считаю своим долгом сплотить народ Донбасса вокруг заветной цели жить одной семьей с народом России. Как "глава "ДНР" перед каждым жителем "республики", перед соотечественниками и единомышленниками я обязуюсь приложить все свои силы, знания и возможности, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Вместе мы пойдем к лучшему и укрепим свою экономическую, гражданскую, культурную самодостаточность", – подчеркнул боевик.

      Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что так называемые выборы на оккупированном Донбассе "были организованы в рамках общего и равного избирательного права граждан" и они "соответствовали основным демократическим стандартам". По ее словам, в Москве надеются, что так называемые новоиспеченные руководители фейковых республик продолжат взаимодействовать с Киевом в рамках минских соглашений.

      политическая деятельность пушилина в должности "главы" "ДНР": хроника событий
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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