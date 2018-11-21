З новоспечений вождь "ДНР" Пушилін хоче будувати спільне майбутнє

"Голова" фейкової "ДНР" Денис Пушилін, який нещодавно нібито переміг на так званих виборах, переконує, що бачить спільне майбутнє Донбасу лише з однією країною – Росією. За його словами, прихильність такому курсу підтвердили результати псевдовибрів.

Таку заяву він зробив у вступному слові на посаді ватажка так званої "ДНР".

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За його словами, під час "виборів" у псевдореспубліці люди "проявили солідарність, і вкотре довели всьому світу відданість курсу на спільне майбутнє з Росією".

"Вважаю своїм обов'язком згуртувати народ Донбасу навколо заповітної мети – жити однією сім'єю з народом Росії. Як "голова "ДНР" перед кожним жителем "республіки", перед співвітчизниками та однодумцями я зобов'язуюсь докласти всі свої сили, знання та можливості, щоб виправдати надану мені довіру. Разом ми підемо до кращого та зміцнимо власну економічну, громадянську, культурну самодостатність", – наголосив бойовик.

Нагадаємо, раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова зазначала, що так звані вибори на окупованому Донбасі "було організовано в рамках загального та рівного виборчого права громадян" і вони "відповідали основним демократичним стандартам". За її словами, у Москві сподіваються, що так звані новоспечені очільники фейкових республік продовжать взаємодіяти з Києвом в рамках мінських угод.