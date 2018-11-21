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      З новоспечений вождь "ДНР" Пушилін хоче будувати спільне майбутнє

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      Вождь "ДНР" Пушилін заявив про спільне майбутнє з Росією
      Вождь "ДНР" Пушилін заявив про спільне майбутнє з Росією / Соцмережі

      "Голова" фейкової "ДНР" Денис Пушилін, який нещодавно нібито переміг на так званих виборах, переконує, що бачить спільне майбутнє Донбасу лише з однією країною – Росією. За його словами, прихильність такому курсу підтвердили результати псевдовибрів.

      Таку заяву він зробив у вступному слові на посаді ватажка так званої "ДНР".

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      За його словами, під час "виборів" у псевдореспубліці люди "проявили солідарність, і вкотре довели всьому світу відданість курсу на спільне майбутнє з Росією".

      "Вважаю своїм обов'язком згуртувати народ Донбасу навколо заповітної мети – жити однією сім'єю з народом Росії. Як "голова "ДНР" перед кожним жителем "республіки", перед співвітчизниками та однодумцями я зобов'язуюсь докласти всі свої сили, знання та можливості, щоб виправдати надану мені довіру. Разом ми підемо до кращого та зміцнимо власну економічну, громадянську, культурну самодостатність", – наголосив бойовик.

      Нагадаємо, раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова зазначала, що так звані вибори на окупованому Донбасі "було організовано в рамках загального та рівного виборчого права громадян" і вони "відповідали основним демократичним стандартам". За її словами, у Москві сподіваються, що так звані новоспечені очільники фейкових республік продовжать взаємодіяти з Києвом в рамках мінських угод.

      політична діяльність пушиліна на посаді "голови" "ДНР": хроніка подій
      Теги: Новини Донецька Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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