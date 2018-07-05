С нового сезона в календаре Формулы-1 появятся две новые гонки

В 2019 году в Формуле-1 появится два новых гран-при, а их общее количество возрастет до 23-х. Соответствующее решение было принято на заседании Стратегического рабочей группы "Королевских гонок".

Об этом сообщает обозреватель Джо Сейвард со ссылкой на операционного директора Force India Отмара Сафнауера.

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Расширение произойдет за счет заокеанских этапов, количество европейских Гран-при останется неизменным.



Одним из новых этапов должен стать гран-при Майами. Изначально планировалось, что он заменит гонку в Германии. Однако, экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун сомневается, что этап в Майами удастся организовать.

Сам же старт сезона 2019 в Формуле-1 могут провести на неделю раньше. Гран-при Австралии начнется в четверг, 14 марта, и закончится в воскресенье, 17 марта.