Саакашвили при этапировании избили, – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что во время этапирования Михеила Саакашвили избили сотрудники тюрьмы. Из-за этого омбудсмен требует объяснений от посла Грузии Георгия Закарашвили.

По словам Денисовой, другие заключенные, находящиеся в Рустави, оскорбляют экс-президента Саакашвили. Также омбудсмен заявила о том, что власти Грузии без согласия политика распространяют видеоматериалы о его пребывании в тюрьме.

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Денисова заявила о нарушении прав человека

Людмила Денисова заявила, что принудительный перевод Михеила Саакашвили в тюремную больницу лишь ухудшил состояние его здоровья, которое, по выводам врачей, является критическим. Украинский омбудсмен также добавила, что, по словам ее грузинской коллеги, экс-президента во время этапирования избили.

Из-за сопротивления помещению в заведение Михеилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии,

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заявила Денисова.

Уполномоченные по правам человека парламентов Украины и Грузии подтверждают, что условия тюремной больницы не смогут обеспечить полноценного лечения Саакашвили, поскольку там нет всего необходимого оборудования.

Денисова осудила действия грузинских чиновников и назвала их грубым нарушением прав и свобод человека. Омбудсмен требует объяснений от посла Грузии в Украине, который накануне отказался от встречи.

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