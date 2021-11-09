Саакашвили при этапировании избили, – Денисова
Источник:фейсбук Людмилы Денисовой
Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что во время этапирования Михеила Саакашвили избили сотрудники тюрьмы. Из-за этого омбудсмен требует объяснений от посла Грузии Георгия Закарашвили.
По словам Денисовой, другие заключенные, находящиеся в Рустави, оскорбляют экс-президента Саакашвили. Также омбудсмен заявила о том, что власти Грузии без согласия политика распространяют видеоматериалы о его пребывании в тюрьме.
Важно Меня тащили за волосы, Саакашвили написал из тюремной больницы и заявил, что его обманули
Денисова заявила о нарушении прав человека
Людмила Денисова заявила, что принудительный перевод Михеила Саакашвили в тюремную больницу лишь ухудшил состояние его здоровья, которое, по выводам врачей, является критическим. Украинский омбудсмен также добавила, что, по словам ее грузинской коллеги, экс-президента во время этапирования избили.
Из-за сопротивления помещению в заведение Михеилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии,
–
заявила Денисова.
Уполномоченные по правам человека парламентов Украины и Грузии подтверждают, что условия тюремной больницы не смогут обеспечить полноценного лечения Саакашвили, поскольку там нет всего необходимого оборудования.
Денисова осудила действия грузинских чиновников и назвала их грубым нарушением прав и свобод человека. Омбудсмен требует объяснений от посла Грузии в Украине, который накануне отказался от встречи.
Задержание Саакашвили в Грузии: последние новости
- Возлюбленная экс-президента Грузии Елизавета Ясько заявила, что из-за голодовки Михеил Саакашвили похудел на 20 килограммов.
- Из тюрьмы Саакашвили обратился к народным депутатам Украины и заявил, что считает себя личным узником президента России.
- Врач политика сообщил о том, что у Саакашвили начались проблемы с сердцем.
- В Службе безопасности Грузии заявили, что Саакашвили якобы готовит государственный переворот.
- 6 ноября сторонники экс-президента Грузии вышли на митинг. Активисты разбили палатки под тюрьмой, где находился Михеил Саакашвили и объявили властям ультиматум перевод политика в гражданскую больницу или полномасштабный митинг.
- 8 ноября Михеила Саакашвили на вертолете срочно госпитализировали из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу. В украинском МИД выразили разочарование таким решением и направили Грузии ноту протеста.