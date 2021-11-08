Саакашвили срочно забрали из тюрьмы на вертолете: видео с места происшествия
Источник:фейсбук Лизы Ясько
Задержанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вертолетом срочно забрали из тюрьмы. Некоторые источники утверждают, что политика перевезли в больницу, а другие заявляют, что его похитили.
Как сообщила близкая подруга Саакашвили Лиза Ясько, экс-лидер Грузии начал перевозить в больницу в Гори.
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Ранее консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. Ясько отметила, что информация о перевозке Саакашвили в больницу не подтверждена.
Действительно, есть информация, что вертолет его забрал, но непонятно, в каком состоянии. В тюрьме не говорят, где Саакашвили сейчас находится и куда его увезли,
– подчеркнула Ясько.
Она добавила, что никто не знает, в каком направлении двигается вертолет. Предполагается, что политика вывозят из страны.
Это может быть похищение
На странице же политика в фейсбуке появилось довольно подозрительное сообщение. Его авторы утверждают, что Саакашвили не повезли в больницу, а похитили.
SOS! Это называется похищение заложника Михеила Саакашвили. Никто из его правозащитников, ни члены семьи, ни врач и ни один общественный защитник не знает о его местонахождении,
– говорится в сообщении.
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Что известно о состоянии Саакашвили
Бывший президент Грузии голодает уже 39 дней. За это время его здоровье пошатнулось, и он чувствует себя все хуже. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Саакашвили отказался от 6 ноября от витаминов, лекарств и поддерживающих препаратов. Их политик должен был принимать, чтобы предотвратить летальный случай.
В начале ноября Саакашвили написал письмо из грузинской тюрьмы, в котором сообщил о плохих результатах анализов. Из-за голодовки у политика начали появляться провалы в памяти. Также у него начались проблемы с сердцем.
Как Саакашвили оказался в тюрьме?
Михеил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Руставе. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Сам политик называет их политическими и не признает свою вину. В день заключения он объявил голодовку. Его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.