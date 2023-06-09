Сальдо срочно покинул Геническ после "хлопка", – "Атеш"

В Геническе 9 июня прогремели мощные взрывы. После этого главный гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо выехал из города.

Об этом рассказали агенты партизанского движения "Атеш". О "хлопке" начали сообщать около 16:00.

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Сальдо уехал из Геническа

После взрывов в Геническе Сальдо покинул город.

Геническ и Сальдо!!! Агенты "Атеш" сообщают, что Сальдо срочно покинул Геническ после взрывов. Возможно, сделает пару заявлений, что он в Геническе, и это все фейки. Стремоусов тоже так делал и где он? Предатели, готовьтесь,

– написали партизаны.



В Геническе произошел "хлопок" / Фото Ивана Федорова

Источники 24 Канала сообщили, что прилет случился по одной из баз оккупантов. Район, в котором произошел "хлопок", окружили. На место съехались разные службы.

В Геническе раздавались взрывы: видео

По словам местных, взрывы прогремели на Арабатской стрелке. Там на одной из баз проживали россияне. Речь идет о пансионате либо "Экспресс", либо "Коралл".

"Арабатская стрелка. Снова оккупанты курят не там где надо. Сообщают о "хлопке", – отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Над городом поднялся черный дым: видео

О взрывах в Геническе сообщил и городской глава Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупантам Азовского побережья не до отдыха. Сезон летнего хлопка добрался до пока оккупированного Геническа Херсонской области", – написал мэр.

Сальдо уехал после взрывов: видео

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