В Киеве чуть ли не сразу после обстрелов запустили салют: реакция военной администрации
В Киеве между воздушными тревогами какие-то "умники" запустили салют. Этого нельзя делать в условиях войны, но наказание за такие действия только штраф.
Об этом 24 каналу рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов. Возмутительные кадры с салютом возле домов появились в сети 29 декабря.
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Салюты в военное время запрещены
Шаманов отметил, что КМВА призывала, призывает и будет призывать не использовать в любом случае пиротехнические средства, салюты, фейерверки. В стране идет война. Это очень сильно влияет на людей, которые на несколько дней вернулись домой с фронта, чтобы увидеть своих родных.
Однако, в конце концов, это и на гражданских влияет, на их психологическое состояние. Поэтому нужно быть с совершенно пустой головой для того, чтобы пытаться отпраздновать какие-нибудь праздники, Рождество или Новый Год с салютами и фейерверками,
– заметил представитель Киевской городской военной администрации.
Шаманов о том, что в Киеве чуть ли не сразу после обстрелов запустили салют: смотрите видео
Наказание – только штрафы
Он продолжил, что раньше говорил с собратьями, мол, найдутся, к сожалению, люди, которые будут пытаться это сделать. Впрочем, прежде всего их будут останавливать рядом люди, будут предупреждать их, просить. Однако это еще в том числе и работа полиции, чтобы штрафовать за такие нарушения.
"Сейчас, насколько я помню, наказание административное, то есть штраф", - подчеркнул Шаманов.
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