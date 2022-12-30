Про це 24 каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Обурливі кадри з салютом біля будинків з'явились у мережі 29 грудня.

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Салюти у воєнний час заборонені

Шаманов зазначив, що КМВА закликала, закликає і буде закликати не використовувати в будь-якому разі піротехнічні засоби, салюти, феєрверки. У країні триває війна. Це дуже сильно нервово впливає на людей, які на кілька днів повернулись додому з фронту, щоб побачити своїх рідних.

Однак урешті-решт це й на цивільних впливає, на їхній психологічний стан. Тому треба бути з зовсім порожньою головою для того, щоб намагатись відсвяткувати якісь свята, Різдво або Новий Рік з салютами й феєрверками,

– зауважив речник Київської міської військової адміністрації.

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Покарання – лише штрафи

Він продовжив, що раніше говорив з побратимами, мовляв, знайдуться, на жаль, люди, які будуть намагатись це зробити. Утім перш за все їх будуть зупиняти люди, що будуть поруч, будуть попереджати їх, просити. Однак це ще зокрема й робота поліції, щоб штрафувати за такі порушення.

"Зараз, наскільки я пам'ятаю, покарання адміністративне, тобто, штраф", – наголосив Шаманов.

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