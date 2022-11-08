Салливан заявил о переговорах с Россией: эксперт объяснила, о чем идет речь

Возможные переговоры чиновников администрации Джо Байдена с Россией вынуждены. Такой диалог никак не влияет на поддержку Украины в противостоянии внешней агрессии.

Вашингтон и Москва вынуждены коммуницировать, учитывая широкий спектр межгосударственных вопросов, влияющих на глобальную безопасность. Об этом 24 каналу рассказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская.

Обратите внимание Что не так с визитом советника Байдена Салливана в Украину: объяснение Пионтковского

"Дьявол кроется в деталях"

Эксперт отметила, что если рассматривать заявления Джейка Салливана о постоянных контактах с Кремлем, нужно понимать детали, поскольку слово "переговоры" имеет "достаточно широкое" значение.

Можно сказать, что Украина ведет переговоры с Россией, потому что мы обмениваемся пленными, у нас есть "зерновое соглашение" и мы коммуницируем определенным образом по поводу Запорожской АЭС. Но это все были другие переговоры, имеющие совершенно другой смысл, который в них вкладывают.

– объяснила основательница "Лиги антитраста".

По ее словам, заявления Салливана касались именно такого рода переговоров.

"На сегодняшний день между США и Россией продолжаются переговоры по обмену гражданами и ядерному сдерживанию. Инициатором этого выступает в основном сам Пентагон. Потому что США, как ядерное государство, обязаны коммуницировать с ответственными должностными лицами другого ядерного государства в случае риска применения ядерного оружия", – добавила Загребельская.

Читайте также У Байдена отреагировали на слухи о "секретных переговорах" с Россией

По ее мнению, также важно понимать необходимость переговоров между США и Россией по поводу нераспространения ядерного оружия и в вопросе изменений климата.

"Невозможно решать климатические вызовы без привлечения, например, Китая или России, но эти переговоры не касаются никоим образом войны России против Украины и какого-то "умиротворения". Это те дискуссии, которые обязаны вести", – подчеркнула юрист.

Стоит ли искать "предательство" в контактах США с Россией: смотрите видео

"Каналы" коммуникации должны быть "открытыми"

Загребельская указала, что Салливан имел в виду каналы связи, касающиеся глобальных вопросов, в которых взаимодействие вынуждено.

Эти каналы должны оставаться открытыми, потому что это позволяет не достигать более отрицательных результатов, чем можно достичь, но это никак не влияет на нашу войну. Так же, как мы ведем переговоры с Россией об обмене пленными. И это никак не влияет на военные действия, которые мы ведем,

– подчеркнула эксперт.

По ее словам, доказательством тому могут стать последние решения Белого дома и Пентагона об открытии институционализированного командования, посвященного Украине.

"Командование будет состоять из 300 работников Пентагона, которые будут заниматься вопросом украинской армии: как ее обеспечить и как ее научить. Возглавлять его будет генерал и оно создавалось на многие годы. Все действия Вашингтона являются лучшим доказательством того, что мы не говорим о "умиротворении", – заверила Загребельская.

Советуем Выборы в США: почему это важно для Украины и как не упустить исторический шанс

По ее убеждению, диалог ведется о том, что Украина должна возобновить контроль над своими территориями в границах 1991 года.

"Справедливость должна быть восстановлена, а агрессор должен быть наказан, чтобы сдержать всех других возможных агрессоров от желания поступить подобным образом", – резюмировала основательница "Лиги антитраста".

Вас также может заинтересовать – пошатнут ли выборы в США поддержку Украины: смотрите видео

Контакты Вашингтона с Москвой: что известно