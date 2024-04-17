"Вскрываются даже отверткой": Свитан оценил состояние вертолетного парка России
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что на аэродроме "Кряж", который расположен в Самаре в России, уничтожен советский многоцелевой вертолет Ми-8. Однако у россиян остались еще десятки таких вертолетов на боевом дежурстве.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заметил в эфире 24 Канала, что Ми-8 – это один из военных объектов в России, который точно подлежит уничтожению. Скорее всего, украинские спецслужбы работают в режиме свободной охоты, поскольку любой летательный аппарат, стоящий на земле, может быть атакован.
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Действенный механизм уничтожения авиации России
Если следить за выходом ресурса, узлов и агрегатов и вовремя их заменять, то этот вертолет еще прослужит.
Большая проблема, правда, с лопастями, однако россияне эту проблему тоже решили. Они могут его держать на плаву очень долго,
– сказал Свитан.
Он добавил, что если есть возможность подойти к вертолету и взорвать что-то с поражающими элементами, неважно на каком расстоянии, он выводится из строя на определенное время. Иногда потом переводится под разборку, потому что нет смысла восстанавливать этот аппарат.
Дюралюминий или перкаль, из которых, в основном, собраны вертолеты и некоторые самолеты, легко вскрываются даже отверткой, не говоря уже о серьезных взрывчатых веществах, поэтому это один из механизмов уничтожения авиации на земле, которым пользуются наши разведгруппы,
– подытожил военный эксперт.
Авиация России: последние новости
- 17 апреля беспилотники ГУР атаковали одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности России, который расположен в восточной части Авиастроительного района Казани. На этом заводе враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, а также другую военную авиацию.
- В марте беспилотники нанесли удар по городу Энгельс Саратовской области, вблизи которого базируется одна из крупнейших военно-воздушных баз России. Там находятся бомбардировщики Ту-160. Именно отсюда бьют ракетами по Украине.
- На временно оккупированной территории Крыма растет напряжение, поскольку из-за постоянных ракетных атак и ударов украинских БпЛА сохраняется угроза для военных объектов России. Военное руководство России отдало приказ командирам подразделений ПВО сбивать любые цели – и всего за несколько недель оккупанты сбили свои же два самолета. А 28 марта дивизион ЗРПК "Панцирь" сбил истребитель Су-27.