В российской Самаре раздался взрыв на заводе: есть жертвы и раненые

В российской Самарской области произошел взрыв на заводе "Промсинтез". Известно, что завод производит промышленные взрывчатые вещества для России и стран СНГ.

Пропагандистские СМИ решили якобы ничего не скрывать и заявили о жертвах. Мол, есть как погибшие, так и раненые. Взрыв раздался ориентировочно в 11:00 7 июля 2023 года.

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Что известно о взрыве на российском заводе

Завод "Промсинтез" расположен в российском городе Чапаевске.

Российский телеграм-канал Baza написал, что якобы, по предварительным данным, взорвалась труба, подававшая азот на здание.

В экстренных службах пропагандистам объяснили, что шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва в производственном цехе завода.

СМИ писали также, что якобы взрыв произошел из-за демонтажа оборудования во время ремонтных работ.

Последние взрывы в России

6 июля россиянам было тревожно из-за "хлопка" в Белгородской области России. Там россияне заявили, что якобы 9 дронов самолетного типа попытались атаковать крупное нефтехранилище и энергоподстанцию. Однако их ПВО, мол, сбило 6 из них.

Тревожно было также в воинской части в Кубинке под Москвой. Оккупанты заявили, что в ночь на 4 июля якобы часть атаковали дроны-камикадзе. Последствия вроде бы "не значительны".

Кроме того, утром 4 июля у россиян "хлопок" звучал в Новой Москве. По данным бывшего сотрудника СБУ и эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, это может свидетельствовать о тенденции к массовости и иметь определенные результаты. Подробнее о его позиции читайте по ссылке.

"Промсинтез" вляется одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Заводы изготавливает капсулы-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны и патронированные эмульсионные взрывчатые вещества. Продукцию компании используют в горнодобывающей отрасли для разведки нефтяных и газовых месторождений и добычи полезных ископаемых.