В оккупированном в 2014 году Донецке вечером невозможно доехать домой. Ведь там транспорт прекращает курсировать уже после 21 часа.

На местном так называемом телеканале на эту тему самостоятельно сняли сюжет. Об этом рассказал журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

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В оккупированном Донецке вечером не ездит транспорт

Захватив Донецк, деграданты превратили город в с***ый колхоз, где в 21:00 уже не ходит транспорт,

– написал журналист.

Он также добавил: "Сколько бы российская пропаганда не рассказывала о карателях и фашистах, а факт остается фактом – при Украине город жил!". Объяснил, что сейчас его убивают те, кто называет себя его защитниками.

Более того, журналист показал сюжет местного телеканала, где рассказывают о проблеме.

Жители сами на камеру признают:

"Мы не можем выехать с работы, б**н, домой";

"Вечером отсюда уже в 7 часов не едут (маршрутки – 24 канал);

"К примеру, 20-ка – до 7 часов... Ну в половине восьмого – последняя";

"Автобусы до 9, возможностей ноль".

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Казанский объяснил, что этот репортаж надо показывать на нашем телевидении.

"Чтобы жители Харькова, Запорожья, Одессы смотрели и понимали, какую жизнь им готовили в 2014 году. И от чего их защитили "радикалы" и "бандеровцы", – написал представитель Украины в ТКГ.

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