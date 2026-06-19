Зеленский пообщался с венгерским премьером Мадяром на саммите ЕС

18 июня в Брюсселе начался саммит Евросоюза. В кулуарах саммита всё же состоялась встреча премьер-министра Венгрии и президента Украины.

О первом дне саммита рассказал Петер Мадяр на своей странице в X.

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Что известно о встрече Зеленского и Мадяра?

Венгерский премьер опубликовал фото, свидетельствующее, что он встретился и пообщался с Владимиром Зеленским. В то же время нет подробностей, что именно могли обсуждать политики.

The first day of the #EUCO in Brussels ended around one o’clock in the morning. The second day is now about to begin.



In my first speech, I spoke to Europe’s leaders about honesty and the need to move beyond political correctness, double standards, and doublespeak. I told them… pic.twitter.com/jAEzpU7hBb — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 19, 2026

Петер Мадяр отметил, что во время выступления перед лидерами ЕС он говорил о "честности, необходимости выйти за рамки политкорректности, двойных стандартов и двусмысленности".

Я подчеркнул, что не хочу быть популярным в зале или в Брюсселе — я хочу всегда представлять венгерский народ,

– написал премьер-министр Венгрии.

Напомним, по инициативе Петера Мадяра из итоговой декларации саммита исключили пункт об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

Зеленский на саммите ЕС: последние новости

Украинский лидер ранее заявлял, что движение Украины в сторону Евросоюза остановить невозможно. Поэтому Владимир Зеленский рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров и дальнейшее продвижение к полноправному членству в ЕС при поддержке партнеров.

Кроме того, Владимир Зеленский также пообщался с главой правительства Словакии Робертом Фицо. Словацкий премьер отметил, что диалог приобретает "интересный и хороший характер", и назвал его открытой дискуссией. В настоящее время продолжается подготовка совместного заседания правительств Словакии и Украины, хотя стороны придерживаются разных подходов к отдельным вопросам.