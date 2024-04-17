Защита украинского неба и не только: главные тезисы с саммита Евросоюза в Брюсселе

В Брюсселе проходит заседание Европейского совета. Туда прибыли 27 лидеров государств, которые являются членами ЕС.

После очередных массированных ракетных обстрелов Украины, они обсудят возможное усиление защиты украинского неба, передает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя София Назаренко. Глава украинского государства Владимир Зеленский неоднократно призывал союзников передать Украине новые системы ПВО и ракеты к ним.

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Ожидается, что страны-члены ЕС проведут двусторонние встречи на полях саммита. Все, чтобы договориться о передаче новой военной техники для Украины. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, это станет одним из приоритетов заседания 17 апреля.

Насчёт Украины, в соответствии с нашими широкими выводами в марте, мы будем реагировать на постоянные атаки России на украинских гражданских жителей и критическую инфраструктуру, в частности, в секторе энергетики. Эти атаки подчеркивают необходимость усиления нашей военной помощи, в частности, в сфере обеспечения воздушной обороны,

– подчеркнул председатель Европейского совета.

Так за несколько часов до заседания в Европейском совете трехстороннюю встречу вместе с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом провели Нидерланды, Дания и Чехия. Страны обсудили пути усиления военной помощи для Украины. В частности, возможную передачу систем ПВО.

Премьер Нидерландов Марк Рютте отметил, что интенсивность ракетных атак в Украине в последние недели значительно возросла. Все чаще россияне применяют кассетные бомбы.

"В этом конкретном вопросе противовоздушной обороны мы видим три пути. Один из них – производить больше самостоятельно в среднесрочной перспективе. Смотреть, что еще мы можем поставить в Украину из наших собственных запасов и покупать то, что есть в наличии во всем мире", – подчеркнул Рютте.

Почему партнеры не смогут сбивать российские ракеты

Накануне саммита Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики Жозеп Боррель встретился с министрами иностранных дел ЕС. В частности, они обсудили войну России против Украины. А также – призывы Владимира Зеленского закрыть украинское небо после того, как США и страны Европы помогли Израилю отразить иранскую атаку.

Президент Украины снова обратится к европейским союзникам. В то же время, Боррель отметил, что партнеры не смогут сбивать над территорией Украины российские ракеты.

"Иранская атака содержала ракеты, пролетавшие над воздушными базами, принадлежащими Франции, США и Иордании, которые также защищали свои воздушные базы. Этого нет в Украине, поскольку там нет воздушных баз, принадлежащих США, Великобритании или Иордании, над которыми могли бы пролететь российские ракеты", – сказал Боррель.

Во время заседания, которое было 16 апреля, министры иностранных дел достигли политического решения относительно возможного расширения санкций против Ирана из-за военной помощи для России. Хотя ЕС пока не имеет доказательств, что эта страна поставляет ракеты Москве, впрочем, он хочет заранее расширить ограничения. Все, чтобы исключить такой сценарий. Эту тему во время заседания также обсудят европейские лидеры.

Расширение оборонного потенциала Европы

В Брюсселе, параллельно с саммитом ЕС, проходит Европейский саммит по обороне и безопасности. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обратилась к участникам этого саммита и призвала расширить европейский оборонный потенциал.

Она убеждена, что это поможет обеспечить бесперебойную военную помощь для украинского государства. А также – обеспечить безопасность в Европе. Президент Еврокомиссии добавила, что совместный шаг будет трудно сделать, однако, это очень важно. Этот месседж она направит странам-членам ЕС.

Он потребует нового европейского оборонного мышления от государств-членов, институтов, промышленности и инвесторов, а также – политического и морального мужества стоять вместе с Украиной здесь, на европейской земле, столько, сколько потребуется,

– отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что цена незащищенности и цена победы России значительно больше экономии, которую сейчас могут сделать. А цена противостояния многочисленным угрозам и конфликтам без подготовки гораздо больше, чем они могут себе позволить. Поэтому, мол, для Европы пришло время усилить оборону и безопасность.

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