"Мы не готовы сдаваться": что происходит на саммите ЕС, который может дать "зеленый свет" Украине

В Брюсселе стартовал саммит Европейского Союза, на котором лидеры могут принять решение о начале переговоров с Украиной о членстве. Кроме того, ЕС может предоставить Киеву 50 миллиардов евро.

Саммит лидеров Евросоюза проходит в столице Бельгии 14 – 15 декабря 2023 года. Известно, что против Украины выступает венгерский премьер Виктор Орбан, заявивший, что "нет причин вести переговоры" о членстве Украины в ЕС и пообещал разблокировать 50 миллиардов евро для Киева при определенных условиях.

Смотрите также Больше не хочет слышать об усталости от Украины. Каким может быть эффект Туска в Европе и мире

Происходящее на саммите Евросоюза сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

"Мы не готовы сдаваться": Каллас ответила на заявления Орбана

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что европейские лидеры не готовы "сдаваться" в ходе переговоров с Виктором Орбаном, который блокирует открытие переговоров о вступлении. Она надеется, что Европейский совет сможет найти компромиссы. Об этом Каллас сказала накануне заседания в Брюсселе.

Эстонский премьер говорит, что сегодня главы европейских государств будут иметь "длинные дискуссии" по открытию переговоров о вступлении. По ее словам, Виктор Орбан "не видит согласия".

Мы пытались его убедить, но будем делать это снова. Мы не готовы сдаваться,

– заявила Каллас.

По ее словам, на столе переговоров есть "различные предложения и компромиссы". В частности, страны, которые ждут "зеленого света", будут обсуждать и вместе, и отдельно, чтобы все они попали "в список".

"У нас будут разные двусторонние переговоры, а также дискуссии за столом переговоров. Мы, безусловно, должны достичь какой-то договоренности, и у нас нет времени на то, чтобы затягивать или откладывать это на будущее", – заявила Каллас.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Евросоюз выделить 50 миллиардов евро вне долгосрочного бюджета ЕС, она призвала сосредоточиться на "плане А".

"Если мы не достигнем согласия, тогда мы можем подумать о том, какие другие варианты существуют", – заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Стечение обстоятельств – президент Литвы о 10 миллиардах для Орбана накануне саммита ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у стран ЕС есть "исторический шанс" принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой. Также он назвал выделение 50 миллиардов евро для Киева "вопросом сегодняшнего дня".

Литовский лидер отметил, что его страна поддерживает Украину, поскольку та "приложила большие усилия для выполнения рекомендаций" от Еврокомиссии и заслуживает положительного результата.

Науседа отметил, что дискуссии среди лидеров продолжаются. Кроме того, он надеется на выделение 50 миллиардов помощи для Украины.

Я очень надеюсь, что мы найдем формулу, потому что 50 миллиардов евро – это вопрос сегодняшнего дня. Мы не должны откладывать это решение, потому что Украина не воюет завтра. Украина воюет прямо сейчас, и, конечно, это имеет огромные последствия для экономики,

– сказал он.

Комментируя выделение 10 миллиардов евро для Венгрии накануне заседания Европейского совета, Науседа назвал это "совпадением обстоятельств".

"Это разные пути, и я не отношусь к этому как к обмену, как к торгу. Это разные пути, и я считаю, что мы не должны, скажем так, продавать принцип за деньги. Это абсолютно неприемлемо для вашего Европейского Союза как сообщества", – отметил он.

"Важно сейчас говорить друг с другом": Шольц о завтраке с Орбаном

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал утреннюю встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Шольц, Макрон и Шарль Мишель встретились со своим венгерским визави, чтобы найти совместное решение по Украине. Канцлер Германии назвал это "важными дебатами" о будущем Европы.

Он назвал продолжающиеся дискуссии важными. Несмотря на это, Германия поддерживает усилия Киева на пути евроинтеграции.

Это важные дебаты в Европе. Мы должны сделать прогресс в этих процессах вступления, которые у нас есть. Это решение Евросоюза, которое мы готовы к расширению, обсуждая западнобалканские государства, обсуждая Молдову, Украину и Грузию. Особенно в случае с Украиной, мы считаем, что это необходимый знак того, что мы поддерживаем действия украинцев, направленные на выполнение всех мероприятий, которые мы просим их выполнить,

– сказал он.

Комментируя общий завтрак с Орбаном, Шольц подчеркнул, что важно сейчас говорить "друг с другом с благим намерением объединиться". Также он подчеркнул, что государства-члены не прекратят свою поддержку Украины, и это "важный знак этого саммита".