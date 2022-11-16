Страны G20 таки не договорились о разделе России, – Шейтельман

Китай и США согласовали свои позиции по ряду важных глобальных проблем, но по России договоренностей еще нет. Пекин демонстративно указал этот факт во время голосования в ООН.

На сегодняшний день можно констатировать, что часть договоренностей стороны провалили. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Эксперт отметил, что на сегодняшний день нет оснований считать, что на саммите стран "Большой двадцатки" договорились о "разделении России".

Договоренностей по разделу России не достигли. Судя по всему, ради этого и сказали фразу, что они договорились о визите Энтони Блинкена в Китай, где продолжат об этом говорить. Но пока нет решения,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, первым знаком провала договоренностей было то, что после встречи президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпинем Пекин проголосовал "против" резолюции в Генассамблее ООН по репарациям Украины со стороны России.

"Если бы Китай воздержался, это не говорило бы ни о чем и было бы логично. Но Китай очень демонстративно голосовал "против", ведь в списке, кто голосовал "против", была только Россия и ее колонии, наподобие ЦАР и Сирии. Единственная из цивилизованных стран, которая так проголосовала – это Китай», – добавил аналитик.

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По его мнению, если бы Пекин пытался повлиять на это решение, тогда сателлиты Китая голосовали бы вместе с ним "против", в том числе Вьетнам и ряд африканских стран.

"Китай не дал указания голосовать "против". В Пекине понимали, что это никак не повлияет на решение. Его приняли, но Китай решил показать, что не договорились с США. Ну, и потом в риторике были слова, что договорились о ядерном оружии и что Россия не может применять его. Но это было понятно и до саммита, что это была точка, о которой будут договариваться", – резюмировал Шейтельман.

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