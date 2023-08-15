Деньги не пахнут: почему Индия позвала Путина на саммит G20

Осенью 9 и 10 сентября в Нью-Дели должен пройти саммит G20. На сайте мероприятия в списке приглашенных значится российский диктатор Владимир Путин. На то есть одна причина – деньги.

Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Индия наращивает торговые отношения со страной-агрессором.

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Сотрудничество России и Индии

По словам Бориса Тизенгаузена, Россия вошла в тройку торговых партнеров Индии и в этом году в 4 раза увеличила объемы. Что касается денежного эквивалента, то здесь говорится о 27 миллиардах долларов.

"На первом месте – Китай, это 41 миллиард. На втором – США, где 30 миллиардов. Россия по объемам торговли приблизилась к США, хотя раньше занимала 16 место среди торговых партнеров Индии", – сказал он.

В то же время Индия нарастила свой торговый оборот в Россию в 2,6 раза. Не исключено, что такими темпами Россия может выйти на второе место.

Борис Тизенгаузен о саммите G20 в Индии: смотреть видео

Позиция по отношению к Украине

Украину на саммит G20 пока не пригласили. Политтехнолог предполагает, что в контексте такого торгового сотрудничества это могла быть инициатива России.

Россия в этом контексте может попросить не приглашать Украину, чтобы не провоцировать какого-нибудь Лаврова или еще кого-то и в данном случае Индия соглашается. Мир, дружба, жвачка – деньги не пахнут,

– объяснил Тизенгаузен.

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