Есть и позитив: Подоляк рассказал, чем утешил саммит G20, несмотря на скандальную декларацию

Декларация саммита G20 поразила украинцев, ведь международное сообщество не осудило вторжение России в Украину. Впрочем, Михаил Подоляк все же видит определенные позитивы.

Главное, что мировые лидеры вообще обсуждали Украину как таковую и что там вообще было сказано, что да, в Украине война. Раньше, например, саммиты посвящали вопросам климата. Об этом заявил Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Что хорошего было на саммите G20

По мнению советника главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, очень важно, что тема войны в Украине до сих пор доминирует на обсуждениях мировых лидеров, хотя с ее начала прошло 18 месяцев. Таким образом, Украина даже косвенно модерирует глобальный политический процесс, несмотря на то, что не была представлена на саммите.

Сегодня правила политического поведения на глобальном процессе зависят исключительно от войны в Украине. От того, как будут развиваться события в Украине, зависит то, как будет выглядеть структура глобальных политических процессов.

– отметил Подоляк.

Противоречия саммита

На встрече в Дели "была сказана ключевая фраза, что все же надо опираться на фундаментальную, основополагающую, базовую концепцию неприкосновенности территории как таковой и суверенитета".

Возникает вопрос: если неприкосновенность, то где здесь Россия, почему она на территории суверенного другого государства?

– говорит Михаил Подоляк.

Он назвал пункты, которые должны были быть в резолюции:

Россия должна немедленно покинуть территорию Украины;

немедленно восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины;

немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить репарационные выплаты.

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Что не так с текстом Декларации лидеров