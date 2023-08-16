Почему Украину не пригласили, а Путина позвали на саммит G20: глава МИД Индии назвал причину

В столице Индии Нью-Дели скоро состоится саммит "Большой двадцатки" на уровне глав государств. Недавно стало известно, что на это мероприятии позвали Владимира Путина, а представителей Украины нет в списке гостей.

В списках приглашенных на саммит G20 не было украинских представителей даже среди гостей, чьи страны не входят в "Большую двадцатку". Однако на это мероприятие пригласили Владимира Путина в то время, как Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину.

К теме Путин может посетить саммит "Большой двадцатки" в Индии, – Bloomberg

Как это объяснила Индия

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что Украину не позвали на это мероприятие. Он заявил, что Индия, помимо стран "Двадцатки", пригласила Маврикий, Бангладеш, Испанию, Нигерию, Египет, Оман, Сингапур, ОАЭ, Нидерланды. Такое решение он объяснил тем, что платформа G20 посвящена экономическому росту и развитию, а не разрешению конфликтов.

Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, снабжения продовольствием. Это G20, а не Совбез ООН,

– сказал глава индийской дипломатии.

В то же время Джайшанкар назвал "крепкими" отношения Украины и Индии в разных сферах. По его словам, индийский премьер Нарендра Моди не раз встречался со своим украинским коллегой.

Что говорят эксперты о приглашении Путина на саммит G20

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в беседе с 24 Каналом отметил, что российского диктатора позвали на это мероприятие из-за денег. Ведь Россия является одним из трех торговых партнеров Индии.

Однако не факт, что Путин решится лететь в Нью-Дели. Это предположил бывший разведчик КГБ Сергей Жирнов. По его словам, президент страны-агрессорки стал мировым изгнанником, с которым мало кто общается. Он заметил, что российский диктатор боится пользоваться самолетом за пределами России из-за страха быть сбитым.

, проведение саммита G20 запланировано на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.