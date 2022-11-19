Без Украины G20 так и будет оставаться G2, – Давидюк
На Бали прошел саммит G20. На самом деле это можно свести к формату G2, потому что главной была встреча Байдена и Цзиньпина, а остальные лидеры приехали на курорт, потому что без Украины, как политического лидера, G20 недейственный.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Ранее сообщалось о том, сбылись ли ожидания Украины от саммита G20.
Важно Польша хочет заменить Россию в G20
Главное на G20 – встреча Байдена и Цзиньпина
Давидюк отметил, что на самом деле саммита G20 не было, потому что была встреча G2. То есть Байден встретился с Цзиньпинем, они решили свои вопросы, спустили их вниз, и дальше сказали, что можно отдыхать, есть кокосы, фотографироваться и т.д. Саммит был заточен под мирное соглашение между Украиной и Россией, но нам это не интересно, хотя, вероятно, нас бы даже включили бы в G20.
Индонезиец бегал, всех защищал, говорил, чтобы не наезжали на Путина, потому что он очень классный политик и президент. Затем этот мужчина не знал, куда деть глаза, потому что Путин обстрелял Украину во время саммита, к тому же некоторые ракеты полетели на территорию Польши. Так Путин кинул и индонезийца, и себя показал как "шимпанзе с гранатой",
– заметил политолог.
Давидюк о том, что без Украины G20 так и будет оставаться G2: смотрите видео
Украину нужно включить в G20
Он продолжил, что идея поляков относительно включения их в G20 вместо России неплохая, только включить туда следует Украину. Именно она в настоящее время вносит реальный вклад в безопасность Европы. Роль защитника Евросоюза и НАТО сейчас на плечах Украины, так же наше государство кормит бедные страны в мире, мы совершаем политический подвиг.
"Если возникает вопрос, кто должен войти в G20 вместо России, Польша или Украина, то говорим честно, и Украина, и Польша. Я думаю, что один стул мы там легко поделим. Когда-то G7 превратился в G8, теперь будет G21, кстати, очень счастливое число", – отметил Давидюк.
Саммит G20: последние итоги и новости
- В Индонезии завершился саммит G20. Одной из ключевых тем мероприятия, на котором собрались ведущие мировые лидеры, была российско-украинская война.
- Почему Путин не поехал на саммит G20, а подослал туда Лаврова – там ему должны были дать на орехи. Все потому, что он не прекратил войну, как у него требовали – через два месяца.
- В течение 15 – 16 ноября на Бали в Индонезии состоялся 17-й Саммит лидеров "Большой двадцатки". Впервые на нем выступила и Украина.