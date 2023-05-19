Поддержка Украины существенно растет, – политолог из США о перспективах саммита G7

Саммит G7 в Японии начался 19 мая. На нем будут подниматься несколько тем, главной среди которых является поддержка Украины. Последние события указывают на то, что оно только усилится.

Об этом 24 Каналу рассказал Рамиз Юнус – политолог и аналитик из США. По его словам, нет никаких свидетельств, что политика стран "Группы семи" по отношению к Украине изменилась. Только наоборот – поддержка западных стран очень укрепилась.

Читайте также G7 в Хиросиме и исторический визит к принцу Салману: почему именно сейчас и чего ждать Украине

Поддержка Украины растет

В Японии 19 мая официально начался саммит "Большой семерки". Страны уже приняли несколько положительных для Украины заявлений. Они касаются дальнейшей поддержки Украины и оглашения новых санкций против России.

Однозначно последует усиление поддержки Украины. Не вижу никаких изменений в этой политике, что больше вижу только усиление в этом. И визиты Зеленского в Лондон, Париж, Берлин и Рим – не просто так. Это главные экономики Европы, главные страны,

– заметил Рамиз Юнус.

Хорошими свидетельствами поддержки также являются визиты в Украину президента США Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды. Кроме того, перед саммитом G7 Германия объявила о крупнейшем пакет военной помощи.

Важной темой, которая обсуждалась накануне саммита "Большой семерки", является и передача Украине истребителей F-16.

Рамиз Юнус о возможных результатах саммита G7: смотреть видео

США хотят уменьшить влияние Китая

Другой ключевой темой на саммите станет Китай, о чем ранее писали влиятельные СМИ. Однако Китай уже провел предварительную работу с главными странами G7. Речь идет о Франции и Германии и визитах лидеров этих стран в Пекин.

Следует ожидать, что на саммите будет сильный "наезд" со стороны США, но для этого (Китай) будет использовать как громоотвод Францию и Германию. Вполне возможно, что к ним присоединится и Италия. Вероятно, что примут какое-нибудь компромиссное решение,

– отметил Рамиз Юнус.

От Германии, Франции и Италии многое зависит. Поэтому Китай хорошо понимает степень возможности автономности Евросоюза и что они могут себе позволить. Пекин, кроме того, рассчитывает на то, что интересы Европейского Союза и его ведущих стран отличаются от интересов Соединенных Штатов.

"Сегодня товарооборот Евросоюза с Китаем настолько огромен, что, не думаю, американцам будет так легко на них надавить", – убежден политолог.

Одно дело – закрыть тему с той же Россией. Однако сложно сказать, какую выгоду смогут получить страны ЕС, если они полностью пойдут форвардами США на китайском направлении.

Саммит имеет дальновидные интересы

Нельзя исключать, что, в конце концов, Соединенные Штаты и Китай сядут за стол переговоров. В частности, основой для этого могла стать встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в Индонезии на саммите G20 осенью 2022 года.

Посмотрим, что после войны. Страны ЕС прекрасно понимают, что США и Китай будут определять будущее, так сказать, двухполярного мира. До того как все начнется, сейчас проводится зондаж. Чего же следует ожидать от саммита? Каждая сторона будет усиливать свои позиции,

– отметил Юнус.

Страны будут проводить превентивные меры на дипломатическом, информационном и экономическом поприще. Визиты европейских лидеров в Китай в частности этому свидетельствуют.

Саммит G7 в Японии: что известно