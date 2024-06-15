"В пользу Украины": Шольц считает, что Россию нужно пригласить на следующий Саммит мира

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал приглашение России на следующий Саммит мира. По его словам, мирные переговоры об окончании войны будут зависеть также от привлечения России.

В будущем на Саммите мира будет обсуждаться путь завершения полномасштабного вторжения России в Украину.

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Участие России в Саммите мира

По словам Олафа Шольца, именно двухдневная конференция в Швейцарии должна "заложить фундамент для того, чтобы мы могли говорить о мире за пределами тех вопросов", которые будут обсуждаться на саммите.

Украина вынесла на саммит только 3 главных вопроса из "формулы мира". Речь идет о достижении договоренностей по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращении военнопленных и похищенных детей.

Но главный вопрос, конечно, заключается в том, как можно достичь честного и справедливого мира,

– подчеркнул канцлер Германии в интервью.

Шольц добавил, что из-за этого в конечном итоге должна состояться конференция и мирные переговоры, которые также будут работать в пользу Украины.

И тогда это также будет зависеть от привлечения России,

– подытожил Олаф Шольц.

В этом году Россию не приглашали на саммит

На первый Саммит мира пригласили лидеров всех стран мира, кроме России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что представители страны-агрессора не получат приглашение, ведь в этом нет никакого смысла.

Андрей Ермак заявил, что Украина готова представить России мирный план после Саммита мира в Швейцарии. Российский представитель, возможно, увидит этот план на втором саммите. В то же время глава ОП отметил, что в украинском плане не будет никаких уступок относительно территориальной целостности, суверенности и независимости нашего государства.

Президент Швейцарии Виола Амгерд также заявила, что для направления процесса мира когда-то потребуется привлечь Россию. По ее словам, глобальная ситуация в мире сложная и она выходит за пределы войны в Украине.