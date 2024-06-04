Госдеп США прокомментировал отказ Китая приехать на Саммит мира
Источник:Государственный департамент США
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что сейчас трудно представить, как Китай может сыграть полезную дипломатическую роль в завершении войны в Украине. Также он подтвердил поддержку украинского Саммита мира со стороны США.
В Госдепе говорят, что США будут хорошо представлены на Саммите мира, в Швейцарию поедет вице-президент Камала Харрис. К отказу Китая участвовать в Саммите мира Миллер относится критически и не видит в этом большой потери.
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США хотят, чтобы Саммит прошел успешно
Представитель Госдепартамента США на брифинге заявил, что они поддерживают мирный саммит в Швейцарии. Также он подтвердил, что США хотят, чтобы он был успешным, и поэтому вице-президент будет на этом саммите. Миллер заявил, что его страна поддерживает дипломатические усилия Украины. Также он прокомментировал критику Владимира Зеленского в адрес Китая.
Тем не менее, мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы захотел. Но, несмотря на это, сейчас трудно представить, как Пекин может сыграть такую роль, учитывая его действия в течение последних месяцев, чтобы восстановить оборонно-промышленную базу России,
– говорит Миллер.
Представитель также отметил, что США и в дальнейшем будут давать понимать Китаю, что такие действия недопустимы. Кроме того, он пообещал привлекать к ответственности организации, причастные к помощи России. Миллер добавил, что европейские партнеры солидарны в этом вопросе с США.
Хочет ли Китай мира
- Позиция Китая в этом вопросе довольно прозрачна. В Пекине призвали допустить Россию на переговоры, иначе сами отказывались участвовать в мирном саммите. Их отказ в участии стал логичным, ведь Россию не допустили, опасаясь провокаций с ее стороны.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Пекин смотрит на реальный потенциал действий Запада, поэтому просчитывает все возможные сценарии.
- Глава Министерства иностранных дел объяснил, что Китай никуда не спешит по одной простой причине – для него очень важно, чем закончится война России против Украины.
- В то же время, по мнению эксперта Ивана Уса, Китаю невыгодно, чтобы пальму первенства среди стран Глобального Юга подхватило другое государство. Так, подчеркнул он, будет запечатлено, что мир имеет главную страну на Западе – это США, и главную страну на Глобальном Юге, которой может оказаться Индия, если Китая не будет. Для Пекина это невыгодно.