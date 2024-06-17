Страны БРИКС сами себя "вычеркнули" из саммита мира в Швейцарии, – Bloomberg

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось привлечь на свою сторону ряд ключевых стран Глобального Юга во время саммита в Швейцарии. Эта ситуация бросила тень на его стремление расширить поддержку в борьбе с полномасштабным вторжением России.

Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.

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Страны БРИКС "вычеркнули" себя из саммита мира

В издании отметили, что Индия, Индонезия, Южная Африка и Саудовская Аравия были среди стран, которые не подписали итоговое заявление. Из более 100 стран и организаций, участвовавших во встрече, только 83 подписали итоговое коммюнике.

Китай уклонился от участия во встрече, а Бразилия, которая прислала только наблюдателя, не подписала коммюнике. Таким образом, так называемые страны БРИКС были исключены из числа участников встречи.

Отказ от участия в конференции среди мировых лидеров обнажил проблему Украины в обеспечении поддержки со стороны стран, которые не входят в западное сообщество, или которые хотят сохранить связи с Москвой или иначе смотрят на войну.

Зеленский сказал, что ожидал, что некоторые страны все же подпишут коммюнике после консультаций с правительствами, и назвал прогрессом количество делегатов, поставивших подписи под документом "немедленно".

На выходных, 15 – 16 июня, в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. Все о заявлениях стран-участниц на этом мероприятии – читайте здесь.

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