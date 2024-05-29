Путин хочет показать, что он что-то может, – Черник оценил действия оккупантов на фронте
На разных участках фронта продолжаются интенсивные боевые действия. Сейчас враг пытается продвигаться на Покровском направлении, а ближайший месяц может иметь существенное значение во всей войне.
В стратегическом смысле Россия действительно работает над увеличением всех резервов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, добавив, что говорится о создании новых подразделений и наращивании личного состава.
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Чего ожидать от россиян в июне
Противник уже объявил о создании 14 новых механизированных дивизий, 16 механизированных бригад и двух общевойсковых армий. Суммарно получается около 300 тысяч личного состава и на таком количестве не хотят останавливаться.
Общий мобилизационный ресурс составляет 3 миллиона человек. Стоит вспомнить, что автоматов Калашникова еще во времена СССР изготовили 100 миллионов единиц. Патронные заводы в России работают в полную силу.
Но важный момент заключается в том, что сейчас Украина показывает самые высокие показатели уничтожения противника. Например, за одну неделю 9660 личного состава. Это беспрецедентно много. На мой взгляд, в мае 2024 года мы выйдем на абсолютный рекорд и пересечем отметку в 30 тысяч,
– отметил полковник запаса ВСУ.
До этого самый высокий показатель фиксировали в декабре 2023 года – более 29 тысяч ликвидированных оккупантов за месяц. Вполне вероятно, что в мае эту цифру удастся существенно превзойти.
Реакция Путина на саммит мира
По словам Черника, сейчас все действия россиян на фронте "упираются" в одно важное дипломатическое событие – Глобальный саммит мира, который состоится 15 – 16 июня в Швейцарии. Именно там десятки мировых лидеров будут пытаться найти формулу выхода из этой фазы боевых действий.
Владимир Путин хочет показать, что он что-то может. Мы же понимаем, что голос стран Глобального юга колоссально вырос, поэтому государства, которые будут представлены на саммите мира многое будут решать. Поэтому Путин борется за их сердца, чтобы они были его союзниками,
– пояснил Петр Черник.
Всего на планете есть несколько стран, которые будут иметь если не решающий, то очень важный голос. Именно поэтому россияне давят на фронте и особенно будут делать это накануне саммита мира.
В стратегическом смысле цели врага остаются неизменными – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Это фундаментальная задача, которая стоит перед Россией с начала войны. Крайне важно ее сорвать.
Саммит мира в Швейцарии: кто туда приедет
- На Глобальный саммит мира пригласили лидеров сотни стран, со всеми ними лично общался Владимир Зеленский. Свое участие уже подтвердили 90 участников. Подготовка к этому событию велась еще с января 2024 года. Главная цель саммита – показать реальную позицию мировых лидеров по войне.
- Россию в Швейцарию никто не приглашал, поэтому страна-агрессор уже пытается помешать проведению мероприятия. В частности Путин планирует создать параллельную платформу и пригласить туда лидеров стран, которые пока не выразили своей позиции относительно российско-украинской войны.
- США подтвердили свое участие в саммите мира, впрочем не сообщили, кто именно туда поедет. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что присутствие президента США Джо Байдена является очень важным. Если его не будет, то Путин "будет аплодировать стоя".