"Перегретые" ожидания: политолог назвал главную цель Саммита мира

Уже 15 – 16 июня состоится важное дипломатическое событие – Саммит мира в Швейцарии. На него приедут представители сотни государств, поэтому на встречу возлагают очень большие надежды.

Сейчас политики изо всех сил "подогревают" интерес к Саммиту мира. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что когда имеем дело с ожиданиями людей, то очень важно, чтобы потом не было разочарования.

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"Я думаю, что есть политики, которые хотят "подогревать" эти ожидания, но всегда, когда работаем с ожиданиями, с надеждой, надо понимать, что "перегретые" ложные ожидания приводят к разочарованию. Поэтому я бы очень трезво и холодно к этому относился", – подчеркнул Николай Давидюк.

Какова цель Саммита мира

По словам политолога, встреча в Швейцарии – это возможность сагитировать часть Глобального юга в поддержку Украины. К чему-то большему, в частности к установлению мира, этот саммит не приведет.

Отсутствие Китая или его низкоуровневое представление, а также отсутствие Джо Байдена придают саммиту не самый лучший статус. Поэтому от него не стоит ожидать каких-то чрезвычайно больших вещей,

– добавил политолог.

Однако вокруг него будут происходить другие события: встреча в Нормандии, конференция по восстановлению в Берлине, саммит "Большой семерки". Все это дает возможность искать переговорное решение на уровне Соединенных Штатов и ряда других ведущих стран, даже с привлечением к этому Китая.

"Все равно определенные процессы происходят. Мы видим, что есть часть западных элит, которые заинтересованы в том, чтобы сделать так, чтобы война завершилась", – подчеркнул Давидюк.

Возможны ли более масштабные переговоры

Формула, которую придумали для Саммита мира, является очень креативной, но она оказалась не такой действенной. Украине нужна возможность давить на Россию, однако тезис о решении судьбы войны так и не прозвучал.

Без этого месседжа большое количество лидеров подумали, что ехать нет смысла. Но сам форум вырос от встречи в Дании до Джиды, Мальты. Когда он собирал советников, то это получалось, а выйти на уровень лидеров не удалось. Но все же состоятся технические вещи, их тоже не стоит недооценивать,

– сказал политолог.

В любом случае прозвучат определенные заявления, месседжи. Возможно, Германия вместе с Соединенными Штатами попытаются инициировать мирный переговорный трек. Тогда вполне вероятно, что в конце лета – начале осени будет попытка проведения мирных переговоров. Там уже может быть Россия, США и другие высокие представители.

Мы видим, что определенные переговоры продолжаются, происходят встречи по подготовке к Саммиту мира. Не зря Папа Римский снова появился на авансцене. Интересно только, почему он никак не хочет посетить Украину, побывать в Харькове, Херсоне и собственными глазами увидеть, что происходит.

Если он хочет быть участником таких переговоров, то без приезда в Украину это выглядит очень провокационно,

– отметил политолог.

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