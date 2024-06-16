Это не такое мероприятие, где все "говорят в одну дудку", – Кулеба о Саммите мира

В рамках Саммита мира несколько стран выразили убеждение, что на мероприятие необходимо было пригласить Россию, чтобы дальше двигаться в направлении завершения войны. В то же время особых проблем в таких заявлениях нет.

Об этом на полях международной встречи заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что Украина организовала Саммит именно для того, чтобы услышать мнение каждой страны.

Смотрите также Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Саммит для мнения каждого

Дмитрий Кулеба отметил, что главным преимуществом Саммита с точки зрения международной дипломатии является то, что каждая страна здесь может высказать свое мнение. Украина слышит каждого, о чем говорил президент на открытии мероприятия.

Это не такое мероприятие, которое любит Россия – чтобы всех собрать и чтобы все говорили в одну дудку с РФ. Именно через откровенный диалог мы можем прийти к правильным решениям,

– сказал Кулеба.

Кулеба не видит проблем в заявлениях отдельных стран. По его мнению, самое главное, что эти страны приехали и выразили поддержку Формулы мира и усилиям Украины по восстановлению устойчивого мира. Министр отметил, что Украина прекрасно понимает, что наступит момент, когда надо будет говорить с Россией. В то же время наше государство не позволит говорить с ней на языке ультиматумов.

Коммюнике Саммита готово