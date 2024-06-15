Зеленский встретился с вице-президентом США на Саммите мира

Владимир Зеленский на Саммите мира в Швейцарии встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Политики говорили об оружии от Штатов, договоренностях и ситуации на фронте.

Камала Харрис на Саммите мира объявила о выделении Украине 1,5 миллиарда долларов. Деньги пойдут на энергетику и гуманитарную помощь, пишет 24 Канал.

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Что известно о встрече Зеленского и Харрис

Владимир Зеленский заявил о содержательной встрече с вице-президентом США Камалой Харрис на Саммите мира в Швейцарии. Политики обсудили:

поступление вооружений из объявленных США оборонных пакетов,

выполнение договоренностей, достигнутых с президентом Байденом в Италии,

дополнительные системы ПВО Patriot,

ситуацию на фронте.

Спасибо за очень важную помощь – выделение более 1,5 миллиарда долларов для нужд нашего государства,

– заявил президент Украины.

Он добавил, что война – это не наш выбор, а выбор Путина.

По словам Зеленского, на Саммите мира в Швейцарии сделают все возможное, чтобы начать путь к настоящему миру через дипломатию.

"Помощь Соединенных Штатов в приближении мира действительно жизненно важна", – заверил Зеленский.

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Что заявила Камала Харрис