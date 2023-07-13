На уровне НАТО: на мировой арене может появиться новый военно-политический союз

Обретение Украиной полноправного членства в НАТО в ближайшее время маловероятно. Кроме того, не исключено, что на мировой арене появится новый военно-политический союз.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Североатлантический альянс сделает все возможное, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.

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"Нас максимально приблизят к НАТО, перевооружат в соответствии с западными стандартами, чтобы они могли понимать, какие у нас есть оборонные возможности, чтобы все наши внутренние процессы и действия были для них предсказуемы. Но мы не станем полноправными участниками Альянса", – убежден военный эксперт.

Он выразил мнение, что Украине следует прекратить стремиться к членству в НАТО, потому что вскоре на мировой арене появится новый военный союз.

Альтернатива НАТО

Независимо от того, примут нас в Североатлантический альянс или нет, новый военно-политический союз будет создан.

Он может быть реализован в формате Балтийско-Черноморского объединения, то есть страны Балтии, Украина, Польша. Сюда могут войти Словакия, Чехия и Болгария. Возможно, это будет называться "Восточное крыло" НАТО,

– предположил Олег Жданов.

Он скептически оценил риторику союзников на саммите в Вильнюсе и заверил, что Альянс всегда будет использовать Украину для обеспечения своей безопасности от российской агрессии.

Украина всегда будет стоять на защите безопасности НАТО от России: смотрите видео

Саммит НАТО в Вильнюсе