Оружие для Украины будет: у Зеленского подытожили результаты саммита НАТО

Саммит НАТО был успешным для Европы. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что будет придерживаться принципов НАТО и поддержки Европы в соответствии с 5-й статьей.

Об этом в эфире 24 Канала отметил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также добавил, что Россию официально признали страной, которая представляет угрозу для европейского континента.

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Какие итоги саммита являются важными для Украины

Подоляк отметил, что было также принято решение о помощи Украине – и гарантированную, и дополнительную. Определено, что 5% от ВВП для обороноспособности стран-членов НАТО, дополнительно могут направляться и на военную помощь Украине.

Если страны будут выделять милитарную помощь Украине или инвестировать в соответствующие производства, в частности украинские, то это все будет засчитываться как взносы в НАТО – на повышение обороноспособности Альянса. Европейские страны однозначно будут финансировать Украину и поддерживать ее,

– сказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что это свидетельствует о приоритетности поддержки Украины, вложений в ее оборонную промышленность и развитие военного производства. США заинтересованы в продаже своего оружия в Европу, и это создает новые возможности для закупок.

По словам Подоляка, Украина уже работает с европейскими партнерами над созданием фондов для покупки американского оружия, которое будет помогать гарантировать безопасность континента.

"Это уже достаточно четкая конфигурация. Это уже условно решение Альянса – Украины и стран НАТО, преимущественно европейских", – сказал Подоляк.

Он пояснил, что страны имеют два главных приоритета:

первое – усилить обороноспособность Украины через инвестиции.

– усилить обороноспособность Украины через инвестиции. второе – укрепить ее за счет закупки вооружения, что важно и для США, и для самой Украины.

По его словам, НАТО действует взвешенно и сосредоточенно.

Несмотря на слухи, НАТО не раскалывается

Итогом саммита является несколько важных моментов.

Во-первых, несмотря на опасения относительно раскола в Альянсе, саммит показал обратное: единство сохранено. США не намерены уменьшать влияние или оставлять Европу один на один с угрозами со стороны России.

Во-вторых, было согласовано обязательство тратить 5% ВВП на оборону. Это важно, потому что снова поднимается вопрос о поставках оружия Украине – и здесь интересы США очевидны.

В-третьих, Украина получит всю необходимую поддержку. Это будут как индивидуальные, так и коллективные пакеты помощи. Еврокомиссия уже выделила дополнительные средства, о чем заявляет совместно с НАТО.

"И ключевое – четко заявлено: Россия не будет партнером Европы. Россия – это абсолютная угроза для Европы. Более того, даже сам Дональд Трамп прямо сказал, что Россия может не остановиться на Украине. Ее интересуют и другие территории за пределами Украины. Если мы не остановим Владимира Путина, он продолжит экспансию, будет двигаться дальше на другие европейские территории", – сказал Подоляк.

Он добавил, что следующие шаги – это работа над логистикой, инвестициями и запуском производств. Далее – сотрудничество в рамках Совета Украина – НАТО, поставки оружия и переговоры с американской стороной. Это могут быть как двусторонние договоренности с США, так и многосторонние – с участием европейских стран, которые хотят помочь Украине, в частности системами противоракетной обороны.