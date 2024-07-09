В Вашингтоне стартует юбилейный саммит НАТО: что о нем известно и чего ожидать Украине

В Вашингтоне состоится юбилейный саммит НАТО, который посвящен 75-летию создания Альянса. Основной темой встречи лидеров 32 стран станет Украина, особенно – усиление помощи после последних циничных ударов российских захватчиков.

Так, саммит продлится в течение 3 дней – с 9 по 11 июля. Что известно о встрече лидеров Альянса, что ожидать от саммита и изменит ли он что-то для Украины – сообщает 24 Канал.

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Что известно о саммите НАТО

9 – 11 июля в Вашингтоне состоится юбилейный саммит НАТО. На встрече к 75-летию создания Альянса будут не только лидеры 32 стран-членов, но и представители 35 стран-партнеров. Среди них – и Украина. Официально, в Офисе Президента не подтверждали визит в Вашингтон, однако высокопоставленные чиновники в Белом доме уверяют, что на саммит приедет Владимир Зеленских. Более того, в рамках мероприятия также планируется встреча Зеленского и Байдена.

Стоит заметить, что этот саммит станет первым для Швеции как полноценного члена Альянса, и одновременно – последним для генерального секретаря Йенса Столтенберга. Слухи о том, что он уйдет с должности ходили давно, а 26 июня страны НАТО официально согласовали кандидатуру уже бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека.

Что касается главных тем, которые планируют обсудить на саммите, то Столтенберг озвучивал их ранее:

усиление обороны и сдерживания,

поддержка усилий Украины по самозащите,

продолжение укрепления глобального партнерства НАТО, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Все три пункта так или иначе связаны между собой, а значит – влияют на уровень помощи Украине.

Чего ожидать Украине от саммита НАТО

Стоит заметить, что прошлогодний саммит НАТО, который проходил в Вильнюсе, не оправдал ожиданий. Поэтому, очевидно, не стоит иметь завышенных оценок и от встречи лидеров, которая состоится в Вашингтоне.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что не ожидает приглашения присоединиться к Альянсу, однако президент Украины надеется на "мощные шаги от США", которые были бы очень кстати после циничного обстрела россиян 8 июля и удара по детской больнице "Охматдет".

Еще в начале года президент Украины заявлял, что ожидает от саммита НАТО в Вашингтоне передачи новых систем ПВО, а также конкретных шагов навстречу членству нашей страны в Альянсе. В то же время в интервью Bloomberg, которое опубликовали в начале июля, Зеленский уточнил, что ожидает предоставления Украине систем Patriot и принятия новых двусторонних соглашений по безопасности.

Я бы очень хотел, чтобы этот саммит был успешным для всех союзников. Для Украины – это платформа Patriot. Второе – это присоединение большего количества стран по безопасности Украины. Третье, то, что сегодня мы бы хотели мощные шаги от США,

– заявлял ранее президент Украины в интервью.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее также выражал свои надежды относительно саммита. Так, глава МИД Украины ожидает, что в Вашингтоне примут решение по обороноспособности нашей страны и будет сделан шаг к членству в Альянсе.

Наши ожидания от саммита, что комплекс решений, которые там будут приняты, будет означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО,

– утверждал Кулеба на одной из пресс-конференций.

Новая военная помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита сообщал, что на встрече будут приняты новые пакеты помощи для Украины. Конечно, он не раскрывал деталей, что именно могут передать члены Альянса, однако это усилит самооборону нашей страны.

В частности, Столтенберг ожидает, что союзники подтвердят планы предоставить 40 миллиардов евро военной помощи для Украины на следующий год. Страны-члены НАТО могут разделить обеспечение военной поддержки в соответствии с размером своего ВВП. Кроме того, во время саммита союзники могут объявить о передаче новых пакетов помощи.

Я ожидаю, что союзники предоставят дополнительные системы ПВО, системы и боеприпасы, а также другие возможности. Ожидается больше двусторонних соглашений по безопасности с Украиной,

– заявлял Столтенберг.

Кроме того, ряд мировых СМИ писали, что США после саммита "поторопятся с поставкой ракет-перехватчиков", а также заявляли, что Украина должна получить дополнительные ЗРК Patriot или аналогичные системы. Журналисты The Guardian также писали, что НАТО может объявить об "историческом" пакете помощи Украине.

"Мост к членству" Украины в НАТО

Вероятно, на саммите в Вашингтоне члены Альянса объявят о новом командовании НАТО в немецком Висбадене. Этот штаб будет координировать поставки военной техники Украине и заниматься обучением украинских военных. По предварительным данным, к работе могут привлечь около 700 военнослужащих США и других стран НАТО. Поэтому, командование возьмет на себя большую часть обязательств, которые выполняли военные США.

Это командование станет "мостом к членству" Украины в НАТО, ведь это, по словам чиновников, будет приближать нашу страну к Альянсу. Кроме того, создание такого хаба, вероятно, позволит обеспечить стабильные, бесперебойные и заранее согласованные поставки техники и оружия. Кроме того, в Украину могут отправить чиновника, который будет обеспечивать надлежащий уровень поддержки.

НАТО готовится к возможному приходу Трампа

Одной из главных тем обсуждения, кроме Украины, станут и выборы президента США. Так, после откровенно неудачных дебатов для Байдена члены Альянса пытаются найти пути, чтобы обезопасить себя от возможного президентства Дональда Трампа.

Во-первых, на саммите Альянс создаст "предохранитель" для помощи Украине. Поэтому, миссия, которую создадут в Германии, будет работать под эгидой НАТО, а не США. Это позволит обеспечивать военную помощь даже в случае, если к власти придет Трамп и начнет блокировать поставки.

Во-вторых, немало экспертов считают, что несмотря на резкие заявления, Трамп не решится разорвать отношения США и НАТО. Так, политик может снова критиковать некоторые страны, однако в целом – во время его прошлого президентства солидарность членов Альянса не была ослаблена. Поэтому к такому развитию событий сейчас и готовятся в НАТО.