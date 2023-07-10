В разведке объяснили прогноз Буданова по поводу саммита НАТО в Вильнюсе

Глава ГУР Кирилл Буданов предположил, что Украину не пригласят в НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе. Поэтому стремления украинцев относительно этого важного событию не будут полностью удовлетворены.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал 24 Каналу, что генерал-майор Буданов таким образом предостерегает от чрезмерного оптимизма, связанного с саммитом в Вильнюсе.

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Украина станет ближе к НАТО

В Украине те, кто хотел бы, чтобы на саммите НАТО решились все вопросы и Украину приняли в Альянс, к сожалению, будут разочарованы – такого не будет.

"Для этого есть как объективные причины – Украина продолжает воевать с ядерным государством. И понятно, что НАТО не хочет таким образом автоматически быть физически втянут в эту войну", –подчеркнул представитель ГУР.

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Также есть субъективные предпосылки. Многие политические элиты в мире и в частности в Альянсе необходимо еще убедить, что другого правильного пути для НАТО, для Запада и для цивилизованного мира нет.

"Я убежден, что эти аргументы Украина и наши союзники найдут. И в результате этого саммита Украина точно станет сильнее. Будут не только сигналы, но и конкретные шаги – сейчас уже частично анонсированы и публично известные. И после саммита в Вильнюсе Украина выйдет ближе к Североатлантическому альянсу", – уверен Андрей Юсов.

Что сказал Кирилл Буданов Глава украинской разведки Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию The Times отметил, что видел черновики речей союзников Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Поэтому он предположил, что Украину не пригласят во время этого события в Альянс. Он подчеркнул, что будут звучать "определенные слова", но больше ничего украинцам не стоит ожидать.

Саммит НАТО в Вильнюсе 11 – 12 июля