Саммит ЕС с Путиным: Франция и Германия пообещали советоваться относительно такого с Украиной

Ранее Франция с Германией задумали пригласить на саммит Евросоюза Владимира Путина. К счастью, другие страны-члены ЕС выступили против. В конце концов, Париж и Берлин пообещали в дальнейшем советоваться относительно таких инициатив с Украиной.

В МИД пригласили послов Германии и Франции в Украине для обсуждения инициативы о возобновлении саммитов ЕС – Россия.

Кстати Саммита ЕС с Путиным не будет: Меркель сожалеет по этому поводу

Украина подчеркнула, что такая политика противоречит санкциям

Украинская сторона отметила, что такая инициатива противоречит санкционной политике ЕС, которую одобрили из-за агрессии России, а также подрывает европейскую солидарность и не поощряет Москву к выполнению минских договоренностей.

Пообещали обсуждать такие инициативы

Дипломаты заявили, что это была лишь идея для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России. Ее не поддержали.

Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменными друзьями Украины. Важно, что стороны договорились: такие вопросы будут обсуждать с Украиной перед их обнародованием.

Что этому предшествовало